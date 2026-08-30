Megrázó összefüggést találtak egy régi atomreaktor és a környéken élők betegségei között

A kutatók 475 helyi lakost kérdeztek meg az egészségi állapotukról és arról, milyen közel élnek az egykori kutatóközponthoz. Az eredmények szerint az autoimmun betegségek különösen gyakoriak a területhez közelebb élők körében. A nagyjából nyolc kilométeres körzetben élők 18 százaléka számolt be ilyen diagnózisról, míg a 18–24 kilométerre élők között ez az arány mindössze 4 százalék volt.

Újabb rejtély a nukleáris baleset után, furcsa betegségek halmozódnak.

Fotó: Jean-Marc Barrčre / Hans Lucas / AFP

Titokzatos betegségek jelentek meg a régi atomreaktor közelében

Hasonló különbséget találtak az anyagcsere- és hormonális betegségeknél is. A közelebbi lakosok 15 százaléka jelezte, hogy ilyen betegséget diagnosztizáltak nála, a távolabb élőknél viszont csupán 2 százalékos volt az arány.

A kutatás szerint a résztvevők több mint egyharmadánál az elmúlt években legalább egy krónikus betegséget diagnosztizáltak. A kutatók szerint azért is figyelemre méltó az eredmény, mert a megkérdezettek 56 százaléka évi 100 ezer dollárnál többet keresett. A tehetősebb embereknél általában ritkábban fordulnak elő krónikus betegségek.

A környéken élők közül sokan különböző óvintézkedéseket is bevezetettek.

Többen szűrik a csapvizet, leveszik a cipőjüket, mielőtt belépnek a házba, nem fogyasztanak a saját kertjükben termesztett zöldségekből és gyümölcsökből, illetve szeles időben inkább otthon maradnak.

A Santa Susana Field Laboratory területén 1949 és 2006 között rakétahajtóműveket teszteltek, 1953 és 1980 között pedig több atomreaktor is működött. 1959-ben az egyik reaktorban részleges zónaolvadás történt, amelynek következtében radioaktív anyagok és vegyi szennyeződések kerülhettek a környezetbe.

A mostani eredmények azonban önmagukban még nem bizonyítják, hogy a betegségeket a korábbi nukleáris baleset vagy a terület szennyezése okozza. A kutatók ugyanis a lakosok által megadott egészségügyi adatokra támaszkodtak, és nem mérték meg egyénenként, hogy ki milyen mértékben lehetett kitéve radioaktív vagy vegyi anyagoknak.

A szakemberek szerint hosszabb távú vizsgálatokra, orvosilag igazolt diagnózisokra és az egyéni kitettség pontos mérésére lenne szükség ahhoz, hogy kiderüljön, valóban van-e kapcsolat az egykori atomreaktor és a környéken tapasztalt betegségek között.