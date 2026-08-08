Letartóztattak egy nőt, miután baseballütővel támadt rá a betörőre

Igencsak erőteljesen szállt szembe egy nő a házába besurranó tolvajjal, ám ezzel végül hatalmas bajba sodorta magát. Az 52 éves Kylee Barbette Robinson a Daily Mail információi szerint az otthona fészerében talált rá a betörőre az ausztráliai Raymond Terrace-ben, augusztus 2-án, vasárnap, akire ezután egy baseballütővel támadt rá.

Baseballütővel támadt a házában talált betörőre egy nő / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Baseballütővel támadt a házában talált betörőre egy nő

A nő ezt követően lakattal és lánccal a nyakánál megkötözte, majd arra kényszerítette a férfit, hogy vezesse el a korábban ellopott tárgyakhoz. A betörő egy közeli hajléktalantáborba vitte a nőt, ahol Robinson állítólag két másik férfit is megtámadott a baseballütővel, majd összetört egy autót és annak szélvédőjét, hogy visszaszerezze az elemelt holmikat.

A rendőrök este fél nyolckor érkeztek ki a parkba egy állítólagos támadásról szóló bejelentést követően, majd a szintúgy kiszálló mentők egy 44 éves férfit arcsérülések miatt láttak el, mielőtt további kezelésre kórházba szállították. Robinsont hétfő este tartóztatták le, majd testi sértéssel, testi sértés szándékával elkövetett emberrablással és bűncselekmény elkövetésére irányuló felfegyverkezéssel vádolták meg. A nő - miután elutasították az óvadékkérelmét -, jelenleg rács mögött ül: úgy tudni, egyelőre nem vallotta magát bűnösnek.

No-nonsense female 'vigilante homeowner' is charged with kidnapping an intruder she found in her shed - and then attacking his gang with a baseball bat: 'Dedicated NDIS professional' https://t.co/c94F5ivFND — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 7, 2026

Kylee Barbette Robinson egyébként az ausztrál Nemzeti Fogyatékossági Biztosítási Rendszer operatív vezetője volt, amely Newcastle-ben és Hunterben nyújt támogatást gyermekeknek és felnőtteknek. Robinson 2024-ben alapította a vállalkozást, és aki az azóta már törölt internetes profiljában „több mint nyolc éves tapasztalattal rendelkező, elkötelezett szociális munkásként” jellemezte magát. A cég az ügy kirobbanását követően a nő minden nyomát eltüntette a weboldaláról és a közösségi média platformokról egyaránt.

Robinson a hírek szerint szeptember 30-án áll ismét bíróság elé.