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francia

Már átgázolt rajta egy bika, élete egyik legnagyobb viadalára készül a 20 éves francia sztármatador - galéria

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Fontos fellépés előtt áll a 20 éves francia matador, Esteban Navarro. A fiatal bikaviador a dél-franciaországi Béziers-ben rendezett bikaviadalon lép több ezer néző elé, amely pályafutása egyik jelentős szereplése lehet. Edzésekkel, rituálékkal és koncentrációval készül az arénába lépésre.
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franciabikaviadalMatadortorreádor

Bikaviadalon lép arénába Esteban Navarro a dél-franciaországi Béziers éves feriáján, amely pályafutása egyik fontos pillanata lehet. A 20 éves matador napját a felkészülés és az arénába lépés előtti koncentráció határozza meg.

Bikaviadal: Esteban Navarro, a francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Bikaviadal: Esteban Navarro, a francia novillero (kezdő  bikaviador) bemutatkozása a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Fotó: Gabriel BOUYS / AFP

Bikaviadal: így készül a megmérettetésre a francia sztármatador

Esteban Navarro napja kora reggeli edzéssel kezdődik, majd a fizikai felkészülés mellett a hagyományos rituálékra és a mentális összpontosításra is figyel. A 20 éves francia matador számára a béziers-i szereplés pályafutása egyik fontos pillanata lehet. Az arénába lépés előtt csendben koncentrál, miközben több ezer néző előtt kell teljesítenie az éves dél-franciaországi fesztiválon. Felkészülését a fegyelem, a hagyomány és a bikaviadal iránti szenvedély határozza meg közvetlenül a fontos fellépést megelőző órákban – írja a Gulf News.

A képre kattintva galéria nyílik:

Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Esteban Navarro, francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon
Galéria: Egy francia matador élet-halál küzdelme az arénában
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Esteban Navarro, a francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon

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