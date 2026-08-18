Már átgázolt rajta egy bika, élete egyik legnagyobb viadalára készül a 20 éves francia sztármatador - galéria

Bikaviadalon lép arénába Esteban Navarro a dél-franciaországi Béziers éves feriáján, amely pályafutása egyik fontos pillanata lehet. A 20 éves matador napját a felkészülés és az arénába lépés előtti koncentráció határozza meg.

Bikaviadal: Esteban Navarro, a francia novillero (kezdő bikaviador) bemutatkozása a dél-franciaországi Béziers-i fesztiválon

Fotó: Gabriel BOUYS / AFP

Bikaviadal: így készül a megmérettetésre a francia sztármatador

Esteban Navarro napja kora reggeli edzéssel kezdődik, majd a fizikai felkészülés mellett a hagyományos rituálékra és a mentális összpontosításra is figyel. A 20 éves francia matador számára a béziers-i szereplés pályafutása egyik fontos pillanata lehet. Az arénába lépés előtt csendben koncentrál, miközben több ezer néző előtt kell teljesítenie az éves dél-franciaországi fesztiválon. Felkészülését a fegyelem, a hagyomány és a bikaviadal iránti szenvedély határozza meg közvetlenül a fontos fellépést megelőző órákban – írja a Gulf News.

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