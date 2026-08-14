Börtönbe kerülhet Bill Gates lánya? Csalás gyanúja merült fel a cége körül

Bill Gates lánya egy online vásárlást segítő céget épít, amely ruhákhoz és divatkiegészítőkhöz keres kedvező ajánlatokat. A Bloomberg által megszerzett belső Slack-üzenetek azonban arra utalnak, hogy Phoebe Gates és társalapítója hónapok óta tudhatott egy vitatott rendszerről, amely miatt csalás gyanúja is felmerült.

(A képen Phoebe Gates, Bill Gates lánya látható) Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bill Gates lánya komoly jogi bajba kerülhet cége miatt

A Phia akkor keres pénzt, ha egy vásárló a szolgáltatásán keresztül jut el egy kereskedőhöz. A Bloomberg szerint azonban a cég olyan eladások után is jutalékot könyvelt el, amelyeknél a vásárlót valójában nem a Phia irányította az oldalra.

A módszer lényege az úgynevezett cookie stuffing: a rendszer automatikusan követőkódot helyezhetett el a felhasználó böngészőjében, így a cég később olyan üzlet után is jutalékot kaphatott, amelyet nem ő szerzett.

A belső Slack-üzenetek szerint Phoebe Gates már tavaly decemberben érdeklődött arról, hogy minden kuponos oldalon működik-e az automatikus cookie-elhelyezés. Egy másik üzenetben társalapítója annak fenntartását sürgette, miközben egy mérnök arra figyelmeztetett, hogy ez szabályellenes lehet.

A vitatott funkció kikapcsolása után a Bloomberg által látott adatok szerint a Phia napi átlagos bevétele mintegy 80 ezer dollárról (25 millió forint) 10–28 ezer dollár (3-8 millió forint) közé esett. Júniusban az eladások 51 százalékát köthették ehhez a módszerhez.

A cég korábban technikai hibára hivatkozott, és azt közölte, hogy gyorsan kijavította a problémát.

Börtönbüntetés is szóba került

Egy vállalati jogász szerint az ilyen gyakorlat bizonyos esetekben szövetségi csalásnak minősülhet, amelynél akár 20 éves maximális börtönbüntetés is felmerülhet. Phoebe Gates ellen ugyanakkor egyelőre nem emeltek vádat, így ez jelenleg csak egy lehetséges jogi következmény – írja a Futurism.com.

Bill Gates beismerte: felesleges rettegni a klímakatasztrófától

Korábban Gates támogatta azt a nézetet, hogy az éghajlatváltozás súlyos válságot jelent, amely sürgős politikai cselekvést igényel. Most azonban az esszéjében három „kemény igazságot” fogalmaz meg: a hőmérséklet-emelkedés komoly probléma, de nem jelenti a civilizáció végét; a hideg sokkal több halálesetet okoz, mint a túlzott hőség; és a több energia használata gazdasági növekedést jelent.

A Microsoft-alapító korábban jelentős összegeket fordított klímacélokra, most azonban azt hangsúlyozza, hogy a világvége-elméletek túlzott fókuszt hoznak a félelemre, nem pedig az érdemi megoldásokra.

Gates szerint a globális éghajlatpolitikának a mérsékelt, tudományos alapú és emberközpontú megoldásokra kell épülnie, nem a pánikra.