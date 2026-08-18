Mellei miatt büntették meg az anyósülésen ülő nőt

A biztonsági öve miatt bírságoltak meg Oroszországban egy 28 éves nőt, miután az úthálózatot figyelő kamera úgy érzékelte, hogy nincs bekötve az anyósülésen. Alina valójában használta az övet, azt azonban testtartása és mellei részben eltakarták a felvételen.

Biztonsági öv: mellei miatt bírságolták meg az anyósülésen ülő nőt (illusztráció) Forrás: Pexels

Testtartása és mellei miatt úgy tűnt, hogy a nő nem kapcsolta be a biztonsági övét

A 28 éves Alina az anyósülésen utazott, miközben férje vezetett, amikor egy közlekedési kamera felvétele alapján büntetést szabtak ki rá. A rendszer úgy érzékelte, hogy nem használta a biztonsági övet, ezért a hatóság elküldte neki a bírságot és a bizonyítékként szolgáló fényképet.

A felvételen első pillantásra valóban úgy tűnt, mintha a nő nem lenne bekötve. A biztonsági öv fekete szíját azonban részben a mellei, részben a testtartása takarta el, miközben előredőlve telefonozott. A keze és a készülék éppen azt a részt fedte el, amelyből a kamera felismerhette volna az övet.

Alina nem fogadta el a büntetést, ezért fellebbezett. A rendőrség arra kérte, hogy személyesen is jelenjen meg, és bizonyítsa, hogy valóban be volt kötve az autóban. A nő férjével együtt ment be az ügyintézésre.

Egy ügyintéző ezután közelebbről is megvizsgálta a fényképet, és megállapította, hogy a biztonsági öv valóban be volt kapcsolva. A hatóság végül törölte a bírságot a nyilvántartásból – írta meg különös történetet a Vezess.hu.

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