Az utolsó pillanatban emelkedett a magasba a Boeing, óriási baj lehetett volna

Hajszál híján tragédia történt a müncheni repülőtéren, amikor egy Vietnam Airlines Boeing 787-es utasszállító csak a kifutópálya végén tudott felszállni.

Lufthansa Boeing 787-es.

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A gép szombat délután indult útnak, ám a felszállás kis híján katasztrófával végződött. Heinrich Großbongardt légiközlekedési szakértő szerint, ha a pilóták nem tudják időben a levegőbe emelni a gépet, akár több száz ember is meghalhatott volna.

A veszély ráadásul nemcsak a repülőtéren tartózkodókat fenyegette.

Már a felszállás is rémisztő volt

A Boeing 787-es csak a 4000 méter hosszú kifutópálya legvégén tudott elemelkedni.

A felszállásról készült videókon hatalmas porfelhő látható a gép mögött, miközben az utastérben is jól érzékelhető volt a rázkódás.

Az Aviation Herald szerint ráadásul a repülőgép jobb oldalán található fékek közül legalább néhány már a felszállás előtt blokkolhatott. A túl alacsony sebesség miatt a gép farka a kifutópályának csapódott, és súlyosan megsérült.

A Boeing ezután visszafordult, majd a müncheni repülőtér északi kifutópályáján landolt. A leszálláskor a főfutómű több abroncsa is szétszakadt.

A gépen utazók közül szerencsére senki sem sérült meg. Az utasokat a repülőtér tájékoztatása szerint buszokkal vitték be a terminál épületébe.

Súlyos kérdésre kell választ adniuk a vizsgálóknak

A történtek pontos okát most a német repülőbaleseti vizsgálati hivatal próbálja kideríteni.

A szakértők a gép repülési adatait és a pilótafülkében készült hangfelvételeket is átvizsgálják. Ez akár hónapokig is eltarthat.

Az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy miért nem szakították meg korábban a felszállást. A kifutópálya ugyanis mintegy 4000 méter hosszú, így Großbongardt szerint lett volna elegendő hely a felszállás megszakítására.

Nem a Boeing 787-es típussal van baj

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az esetből nem lehet arra következtetni, hogy a Boeing 787-es veszélyes repülőgép lenne.

A 787-es egy abszolút biztonságos utasszállító repülőgép

– mondta Großbongardt, aki korábban a Boeing németországi szóvivője volt.