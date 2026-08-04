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görögország

Fordulat a bőröndben talált skót nő ügyében: ismert bokszolót vettek őrizetbe

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Megnevezték azt a 26 éves férfit, akit a Görögországban meggyilkolt skót nő halála miatt vettek őrizetbe. A hatóságok szerint a gyanúsított a nő holttestét egy bőröndben hagyta egy athéni elhagyott épületben, majd a bankkártyáival is pénzt vett fel.
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görögországskót

Megnevezték a Görögországban meggyilkolt Elisabeth Jane Ross ügyének gyanúsítottját. A 26 éves, afgán származású bokszoló, Sharif Ahmadzai szerdán állhat bíróság elé Athénban.

bokszoló
Bokszolót vettek őrizetbe. Fotó: Unsplash

Fordulat a bőröndben talált skót nő ügyében, ismert bokszolót vettek őrizetbe

A 38 éves skót nő holttestét július 18-án találták meg egy bőröndben, egy elhagyott épületben Athén Kypseli városrészében, néhány nappal azután, hogy eltűntként jelentették.

A férfi korábban menekültként érkezett Görögországba, ahol bokszolóként is ismertté vált.

 A BBC információi szerint Athénban él amerikai feleségével és gyermekével. Úgy tudni, egy jótékonysági szervezeten keresztül ismerhette meg az áldozatot.

A görög rendőrség szerint a gyanúsított a nő holttestét bőröndben vitte az elhagyott épülethez, majd később a bankkártyáit is használta készpénz felvételére. A házkutatás során egy replika pisztolyt és egy kést is lefoglaltak.

A nyomozók gyorsított toxikológiai vizsgálattal próbálják megállapítani a halál pontos okát, és továbbra is keresik azokat az amerikai ismerősöket, akikkel Ross a halála előtt találkozni készült.

 

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