Rémálom a bölcsődében: idegen vitte el a kétéves kislányt, vizsgálat indult

Az Ofsted szerint nem gondoskodnak következetesen a gyermekek biztonságáról annál a merseyside-i intézménynél, ahol egy nagypapa tévedésből a rossz gyermeket vitte haza a bölcsődéből.
- Egy brit bölcsődében tévedésből egy másik gyermek nagypapájának adtak át egy kétéves kislányt.
- A férfi legalább tíz percig autózott a gyermekkel, mielőtt észrevette a hibát és visszafordult.
- Az Ofsted, a brit oktatási felügyelet súlyos gyermekvédelmi hiányosságokat tárt fel az intézményben.
- Az édesanya a történtek után kivette a kislányát a bölcsődéből, és ezentúl ő gondoskodik róla.
Idegen vitte haza a kétéves kislányt a bölcsődéből – az oktatási felügyelet szerint veszélyben voltak a gyerekek
Az oktatási felügyelet vizsgálata megállapította, hogy a Kids Planet Crosby bölcsődében nem teljesülnek a gyermekvédelmi és biztonsági előírások. Az intézmény azután jelentette saját magát a hatóságnál, hogy június 10-én egy kétéves gyermeket tévedésből egy másik kisgyermek nagyapjának adtak át.
A 37 éves, a Merseyside megyei Formbyból származó Jody Riley korábban a Liverpool ECHO-nak elmondta, hogy a bölcsődéből felhívták, és közölték vele: kétéves kislányát, Rosie-t egy másik gyermek nagyapja vitte el. A férfi legalább tíz percig autózott a kislánnyal, mielőtt észrevette a tévedést, majd visszavitte őt a bölcsődébe.
Az édesanya elmondta, hogy többé nem viszi vissza a kislányát a Kids Planet Crosby bölcsődébe, és inkább teljes munkaidőben ő maga fog gondoskodni róla. Az eset nyomán az Ofsted vizsgálatot indított, amelynek eredményeit most hozták nyilvánosságra – írja a Liverpool ECHO.
Az ellenőrök szerint két területen van szükség sürgős javításra: a gyermekek jólétének és biztonságának biztosításában, valamint a vezetés és az intézmény irányításának működésében.
A jelentés szerint:
„A vezetőség nem gondoskodott arról, hogy a gyermekvédelmi eljárásokat következetesen alkalmazzák a gyermekek biztonsága érdekében.
A személyzet beosztásával, felügyeletével és a gyermekek átadás-átvételével kapcsolatos hiányosságok jelentős veszélynek teszik ki a gyermekeket. Emiatt nem minden esetben érvényesülnek azok a megbízható biztonsági rendszerek, amelyek a gyermekek védelmét szolgálnák.
Az ellenőrzés során azt is megállapítottuk, hogy a gyermekek magánszféráját a mosdóhasználat és az intim gondozás során nem minden esetben tartották tiszteletben. A fenntartó azonnali intézkedéseket tett a probléma orvoslására. Ennek ellenére a gyermekek nem minden esetben részesülnek abban a biztonságos és jól szervezett környezetben, amelyet megérdemelnek”.
Az Ofsted ugyanakkor megjegyezte, hogy a feltárt hiányosságok ellenére a gyermekek meleg, biztonságos kapcsolatot alakítanak ki a dolgozókkal, akik jól ismerik a kicsik napi rutinját, beleértve az alvási, étkezési és érzelmi szükségleteiket is.
A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza:
„Ezek a pozitívumok nem ellensúlyozzák a gyermekek jólétének és biztonságának előmozdításában tapasztalt súlyos hiányosságokat.”
A gyermekvédelemmel kapcsolatban az ellenőrök megállapították, hogy a vezetőség nem biztosította a megfelelően nyitott és támogató gyermekvédelmi szemlélet kialakulását.
A jelentés szerint:
„Ez jelentős veszélynek teszi ki a gyermekeket.
A gyermekvédelmi szabályzatok és eljárások végrehajtásának hiányosságai miatt a gyermekek biztonsága nem minden esetben garantált. A személyzeti beosztások nem mindig szolgálják megfelelően a gyermekek védelmét, a kockázatértékelési rendszer pedig nem elég hatékony a már ismert veszélyek felismerésében, kezelésében és csökkentésében.
Ennek következtében a gyermekek szükségtelen kockázatoknak vannak kitéve, és biztonságuk, valamint jólétük nem minden esetben biztosított.”
A jelentés hozzáteszi, hogy egy súlyos gyermekvédelmi incidens után a vezetőség gyors intézkedéseket tett a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére.
A történtek miatt az Ofsted hatósági intézkedéseket készül tenni. A jelentés szerint egy úgynevezett Welfare Requirements Notice (a gyermekjóléti előírások teljesítésére kötelező hatósági felszólítás) kötelezi az intézményt egy négypontos intézkedési terv végrehajtására, amelynek határideje 2026. július 20. volt.
Az Ofsted által vizsgált további négy területen – köztük a gyermekek fejlődése, viselkedése, a nevelési program és a befogadás – a bölcsőde megfelelt az elvárt követelményeknek – írja a Mirror.