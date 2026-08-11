Rémálom a bölcsődében: idegen vitte el a kétéves kislányt, vizsgálat indult

Az Ofsted szerint nem gondoskodnak következetesen a gyermekek biztonságáról annál a merseyside-i intézménynél, ahol egy nagypapa tévedésből a rossz gyermeket vitte haza a bölcsődéből.

Idegen vitte haza a kétéves kislányt a bölcsődéből – az oktatási felügyelet szerint veszélyben voltak a gyerekek

Fotó: Unsplash

Egy brit bölcsődében tévedésből egy másik gyermek nagypapájának adtak át egy kétéves kislányt.

A férfi legalább tíz percig autózott a gyermekkel, mielőtt észrevette a hibát és visszafordult.

Az Ofsted, a brit oktatási felügyelet súlyos gyermekvédelmi hiányosságokat tárt fel az intézményben.

Az édesanya a történtek után kivette a kislányát a bölcsődéből, és ezentúl ő gondoskodik róla.

Idegen vitte haza a kétéves kislányt a bölcsődéből – az oktatási felügyelet szerint veszélyben voltak a gyerekek

Az oktatási felügyelet vizsgálata megállapította, hogy a Kids Planet Crosby bölcsődében nem teljesülnek a gyermekvédelmi és biztonsági előírások. Az intézmény azután jelentette saját magát a hatóságnál, hogy június 10-én egy kétéves gyermeket tévedésből egy másik kisgyermek nagyapjának adtak át.

A 37 éves, a Merseyside megyei Formbyból származó Jody Riley korábban a Liverpool ECHO-nak elmondta, hogy a bölcsődéből felhívták, és közölték vele: kétéves kislányát, Rosie-t egy másik gyermek nagyapja vitte el. A férfi legalább tíz percig autózott a kislánnyal, mielőtt észrevette a tévedést, majd visszavitte őt a bölcsődébe.

Az édesanya elmondta, hogy többé nem viszi vissza a kislányát a Kids Planet Crosby bölcsődébe, és inkább teljes munkaidőben ő maga fog gondoskodni róla. Az eset nyomán az Ofsted vizsgálatot indított, amelynek eredményeit most hozták nyilvánosságra – írja a Liverpool ECHO.

Az ellenőrök szerint két területen van szükség sürgős javításra: a gyermekek jólétének és biztonságának biztosításában, valamint a vezetés és az intézmény irányításának működésében.

A jelentés szerint:

„A vezetőség nem gondoskodott arról, hogy a gyermekvédelmi eljárásokat következetesen alkalmazzák a gyermekek biztonsága érdekében.

A személyzet beosztásával, felügyeletével és a gyermekek átadás-átvételével kapcsolatos hiányosságok jelentős veszélynek teszik ki a gyermekeket. Emiatt nem minden esetben érvényesülnek azok a megbízható biztonsági rendszerek, amelyek a gyermekek védelmét szolgálnák.