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bölény

Turistára támadt egy bölény Lengyelországban – videó

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egy turista megsérült, miután túl közel került egy bölényhez a lengyelországi Białowieżai-erdőben. Az állat földre döntötte a férfit, majd ismét nekirontott, amikor megpróbált felállni. A történteket egy természetfotós rögzítette, aki autójával segített a turistának biztonságos távolságba kerülni.
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bölényLengyelországállattámadás

Egy bölény támadt rá egy turistára a lengyelországi Białowieżai-erdőben hétfőn. A férfi a beszámolók szerint mintegy hat méterre közelítette meg az állatot, amely megindult felé, majd földre döntötte – számolt be róla a New York Post.

A bölény másodszor is nekiment a férfinak, amikor az megpróbált felállni Fotó: YouToube
A bölény másodszor is nekiment a férfinak, amikor az megpróbált felállni
Fotó: YouToube

A közösségi médiában megjelent felvételen látható, hogy az állat a földön fekvő férfi közelében maradt. Amikor a turista megpróbált felállni, a bölény ismét nekiment, és újból a földre lökte.

Autóval sietett a turista segítségére egy természetfotós

Az esetet Grzegorz Ryński természetfotós rögzítette. A férfi azt kiabálta a turistának, hogy ne mozduljon, majd autójával próbált közé és az állat közé kerülni.

Ryński lassan a bölény felé hajtott, és nyitva hagyta az autó ajtaját, hogy a turista beszállhasson. A férfi azonban a beszámoló szerint sokkos állapotban volt, és gyalog próbált távolodni az állattól. A fotós ezért autójával lassan mellette haladt, amíg biztonságosabb távolságba nem kerültek.

Ryński később azt mondta, szerinte nem az állatot kell hibáztatni a történtekért. Úgy vélte, a turistának szerencséje volt, mert az érintett példány viszonylag nyugodt volt, és vannak nála agresszívebb egyedek is.

A természetfotós felesége, Aneta Ryńska szerint a férfi vádliján mély seb keletkezett, emellett több zúzódást is szenvedett. A turistát kórházba vitték.

A Lengyelország és Fehéroroszország határvidékén fekvő Białowieżai-erdő az európai bölény egyik legfontosabb élőhelye. A beszámoló szerint mintegy 1176 szabadon élő példány található a területen.

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