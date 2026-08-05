Rémisztő jelenet a Yellowstone-ban, egy bölény megkergetett egy gyereket - videó

Újabb ijesztő jelenetet rögzítettek a Yellowstone Nemzeti Parkban. A felvételen egy legelésző bölény közelében sétáló turistacsoport látható, amikor az állat hirtelen megfordul.

Bölény. Fotó: Unsplash

Bölény támadt gyerekre

Ahelyett, hogy mindenki távolodni kezdett volna, az egyik gyerek a bölény előtt futott el. Az állat erre rövid időre üldözőbe vette, miközben a közelben lévő turisták kétségbeesve kiabálták, hogy menjen vissza, és ne közelítse meg a bölényt.

A gyermeknek végül sikerült biztonságba jutnia, így senki sem sérült meg.

Az eset néhány héttel azután történt, hogy egy bölény a Yellowstone-ban a levegőbe dobott egy idős férfit, miután túl közel ment hozzá.

A nemzeti park szabályai szerint a látogatóknak legalább 23 méter távolságot kell tartaniuk a bölényektől, a jávorszarvasoktól és a legtöbb vadállattól. A medvék, farkasok és pumák esetében ez a biztonságos távolság már 91 méter.

A park vezetése ismét arra figyelmeztetett, hogy a Yellowstone vadállatai kiszámíthatatlanok és veszélyesek lehetnek, még akkor is, ha első pillantásra nyugodtnak tűnnek. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb módja a megfigyelésüknek továbbra is az autóból történő nézelődés.