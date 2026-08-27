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Bombát találtak Berlinben: több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát

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Komoly biztonsági akciót indítottak Berlinben egy világháborús bomba miatt. A mintegy 100 kilogrammos robbanótestet egy csatorna medrében találták meg.
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bombát találtakberlinrobbanásvédelmi egység

Több ezer embernek kellett szerdán elhagynia otthonát Berlinben, miután egy mintegy 100 kilogrammos világháborús bombát találtak a Neuköllni hajózási csatornában. A rendőrség 500 méteres zárókört alakított ki a helyszín körül, a terület kiürítését szerda délután kezdték meg – adta hírül a német Onetz

bomba
A Robbanásvédelmi Egység rendőrei egy hatástalanított bomba mellett állnak. A második világháborús légibombát a berlini csatornában találták.
Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA/AFP

A bomba a vízből került elő

A bomba miatt mintegy 5600 háztartást érintett az evakuálás. A rendőrség 500 méteres zárókört alakított ki a helyszín körül, az evakuálás pedig a vártnál tovább tartott, és csak késő este fejeződött be.

A kitelepítettek számára szükségszállást alakítottak ki. A helyszínen mintegy 200 rendőr dolgozott, munkájukat a tűzoltóság, a Vöröskereszt és a műszaki segélyszervezet is segítette.

A lezárt területen egy idősotthon, egy hajléktalanszálló és egy bölcsőde is található, így több intézményt is ki kellett üríteni.

A mintegy 100 kilogrammos robbanótestet szerda délelőtt találták meg a Neuköllni hajózási csatorna medrében. A helyszín közelében, mindössze néhány keresztutcányira található a forgalmas Sonnenallee.

26 August 2026, Berlin: Firefighters are standing at the edge of the bomb disposal cordon. An aerial bomb from World War II was found in the canal on Weigandufer in Berlin-Neukölln, and it is scheduled to be defused today, Wednesday. Photo: Christophe Gateau/dpa (Photo by Christophe Gateau / dpa Picture-Alliance via AFP)
Tűzoltók állnak a bombahatástalanítás miatt felállított kordon mellett. Egy második világháborús légibombát találtak a berlini Weigandufer csatornájában.
Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

A bombát kiemelték a vízből, majd egy úszó munkaplatformra helyezték, ahonnan daruval emelték a partra. 

A tűzszerészek ezt követően hatástalanították a robbanótestet.

A környéket a művelet idejére lezárták, a lakóknak pedig el kellett hagyniuk az 500 méteres veszélyzónát.

 

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