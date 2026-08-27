Bombát találtak Berlinben: több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát

Több ezer embernek kellett szerdán elhagynia otthonát Berlinben, miután egy mintegy 100 kilogrammos világháborús bombát találtak a Neuköllni hajózási csatornában. A rendőrség 500 méteres zárókört alakított ki a helyszín körül, a terület kiürítését szerda délután kezdték meg – adta hírül a német Onetz.
A bomba a vízből került elő
A bomba miatt mintegy 5600 háztartást érintett az evakuálás. A rendőrség 500 méteres zárókört alakított ki a helyszín körül, az evakuálás pedig a vártnál tovább tartott, és csak késő este fejeződött be.
A kitelepítettek számára szükségszállást alakítottak ki. A helyszínen mintegy 200 rendőr dolgozott, munkájukat a tűzoltóság, a Vöröskereszt és a műszaki segélyszervezet is segítette.
A lezárt területen egy idősotthon, egy hajléktalanszálló és egy bölcsőde is található, így több intézményt is ki kellett üríteni.
A mintegy 100 kilogrammos robbanótestet szerda délelőtt találták meg a Neuköllni hajózási csatorna medrében. A helyszín közelében, mindössze néhány keresztutcányira található a forgalmas Sonnenallee.
A bombát kiemelték a vízből, majd egy úszó munkaplatformra helyezték, ahonnan daruval emelték a partra.
A tűzszerészek ezt követően hatástalanították a robbanótestet.
A környéket a művelet idejére lezárták, a lakóknak pedig el kellett hagyniuk az 500 méteres veszélyzónát.