Kamu volt a szállásuk, a második foglalással is ugyanazok a csalók verték át őket

Finoman szólva sem indult jól egy belga család olaszországi nyaralása: a Booking.com-on lefoglalt apartmanról a helyszínen derült ki, hogy nem is létezik. Ha ez nem lett volna elég, a sietve kiválasztott második szállás is hamisnak bizonyult. A rendőrség szerint mindkét hirdetés mögött ugyanaz a csalóhálózat áll – olvasható a belga Nieuwsblad oldalán.

Kétszer is ugyanaz a csalóhálózat verte át egy családot a Booking.com-on.

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Előbb egy irodaépület, majd egy magánlakás várta őket

Az öttagú család Cesenaticóba (az olasz Adriai-tenger partján) utazott nyaralni, ám a Booking.com-on lefoglalt apartman címén csak irodákat és üzleteket talált.

Miután kiderült, hogy itt biztosan nem hajthatják álomra a fejüket, vagyis átverték őket, gyorsan új szállást kerestek ugyanazon a platformon.

Ezúttal a közeli Milano Marittimában foglaltak apartmant, de újabb kellemetlen meglepetés érte őket:

a megadott címen egy magánlakás állt, amelyet soha nem adtak ki turistáknak.

A helyi turisztikai iroda segítségével végül sikerült hotelszobát találniuk, így megkezdhették a nyaralásukat.

Ugyanaz a csalóhálózat verhette át őket

A nyomozás szerint a két foglalás nem véletlenül végződött ugyanúgy. Az olasz rendőrség úgy véli, hogy a nem létező apartmanok mögött ugyanaz a csalóbanda áll, amely több fantomszállást is hirdetett Cesenaticóban és Milano Marittimában.

A szélhámosok valódi ingatlanok fotóit használják fel, majd megbízhatónak tűnő oldalakon – köztük a Booking.com-on – teszik közzé a hamis hirdetéseket.

A helyszínen derült ki, hogy a Booking.com-on lefoglalt apartman csak papíron létezik.Kétszer is ugyanaz a csalóhálózat verte át egy családot a Booking.com-on.

Fotó: Michele Ursi / Shutterstock

A hatóságok azt tanácsolják, hogy foglalás előtt mindig ellenőrizzék, hány értékelést kapott a szállás, és olvassák el a vendégek véleményeit is.

Emellett minden kommunikációt és fizetést kizárólag a foglalási platformon belül intézzenek.

Egy másik, Booking.com-hoz köthető eset is nagy visszhangot váltott ki: egy ír üdülőházban egy család egy álfal mögött kialakított titkos helyiségben bukkant rá a szállás tulajdonosára.