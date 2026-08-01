Bőröndben találták meg az eltűnt orosz nőt – menekülés közben kapták el a gyanúsítottat

Egy rendőrkutya találta meg a bőröndöt július 30-án egy nehezen megközelíthető, növényzettel benőtt csatornánál. Egy kamera azt is rögzítette, hogy az eltűnt orosz nő a gyanúsítottal együtt ment be egy épületbe, ahonnan másnap már csak a férfi távozott.

Bőröndben találták meg az eltűnt orosz nő holttestét Belgrádban (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Bőröndbe rejtve találták meg az eltűnt orosz nő holttestét

Egy csatornában, bőröndbe rejtve találták meg a július 25-én eltűnt, 27 éves orosz nő holttestét Belgrádban. Ljudmila Turkova maradványaira július 30-án bukkant rá egy rendőrkutya a Padinska Skela negyedben, egy nehezen megközelíthető, sűrű növényzettel benőtt területen.

A szerb belügyminisztérium szerint a nőt július 26-án kora reggel ölhették meg egy bérelt lakásban, a Borča kerületben. A gyanú szerint egy 25 éves török férfi a holttestet egy bőröndbe tette, majd a Wiesel-csatornához vitte és elrejtette.

Biztonsági kamerák felvételein Turkova július 26-án hajnalban még a gyanúsítottal együtt látható, amint belépnek egy épületbe. A nő ezután eltűnt. Másnap hajnalban a férfit már egyedül rögzítették, miközben egy bőröndöt vitt ki az épületből.

A gyanúsítottat a Nikola Tesla repülőtéren fogták el, amikor megpróbálta elhagyni Szerbiát. A határőrök közvetlenül a beszállás előtt bilincselték meg. A nő július 23-án érkezett Isztambulból Szerbiába, két nappal később pedig megszakadt vele minden kapcsolat.

Egy barátja július 25-én este beszélt vele utoljára. Édesanyjának azt írta, hogy a barátaival indul el, és másnap visszahívja, de többé senkivel sem jelentkezett. Rokonai ezután értesítették a hatóságokat, amelyek keresést indítottak utána az eltűnés bejelentését követően azonnal – számolt be a Gazeta.ru.