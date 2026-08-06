Különös vallomást tett a bőröndbe rejtett nő meggyilkolásával vádolt férfi

A bőrönd megtalálása után a nyomozók több bizonyítékot is összegyűjtöttek Sharif Ahmadzai ellen, aki a gyilkosságot továbbra is tagadja. Vallomásában keresztény hitére és jótékonysági munkájára is hivatkozott, miközben elismerte, hogy használta az áldozat bankkártyáit.
Bőröndbe rejtett női holttest: különös vallomást tett az afgán bokszoló
Újabb részletek derültek ki a 38 éves Elisabeth-Jane Ross haláláról, akinek holttestét egy bőröndben találták meg egy athéni, elhagyatott épületben. A görög rendőrség szándékos emberöléssel, rablással és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolja a 26 éves afgán származású bokszolót, Sharif Ahmadzait.
Ahmadzai a bíróságon azt mondta, hogy július 15-én már holtan találta a brit nőt annak Kypseli városrészben lévő lakásában.
Állítása szerint pánikba esett, majd egy ismeretlen idős férfi azt tanácsolta neki, hogy vigye a holttestet egy elhagyatott épületbe.
A gyanúsított elmondása szerint másnap visszatért a lakásba, a testet egy bőröndbe tette, majd autóval elszállította. A helyszínen állítólag ismét találkozott a rejtélyes férfival, aki pénzért vállalta, hogy eltünteti a bőröndöt.
Ahmadzai elismerte, hogy ő mozgatta meg a holttestet, a gyilkosságot azonban tagadja.
A rendőrség korábban azt közölte, hogy a férfi bevallotta tettét. A vádlott most azzal is ártatlanságát próbálja bizonyítani, hogy feleségével evangéliumi keresztények, valamint önkéntes és jótékonysági munkát végeznek.
A bejegyzésben lévő képen a gyanúsított és felesége látható!
Üzeneteket küldhetett a halott nő telefonjáról
A nyomozás szerint Ahmadzai az áldozat bankkártyáival tízezer eurót vett fel görögországi automatákból.
A hatóságok azt is feltételezik, hogy Elisabeth telefonjáról a halála után üzeneteket küldött a nő családjának és barátainak, hogy elhitesse velük, még életben van.
Egy térfigyelő kamera július 16-án egy, a gyanúsítottra hasonlító férfit rögzített, amint egy fekete bőröndöt húzott Athén utcáin. Ahmadzai felesége pedig azt vallotta, hogy férje az eltűnés éjszakáján nem volt otthon, telefonjának helyadatai pedig Elisabeth lakásához vezettek – írta meg a The Sun.