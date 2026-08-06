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holttest

Különös vallomást tett a bőröndbe rejtett nő meggyilkolásával vádolt férfi

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Újabb, nehezen hihető részletekkel állt elő a brit nő meggyilkolásával vádolt férfi. A 26 éves afgán bokszoló a bíróságon azt vallotta, hogy július 16-án egy ismeretlen utasítására vitte bőröndben egy elhagyatott athéni épülethez a holttestet.
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A bőrönd megtalálása után a nyomozók több bizonyítékot is összegyűjtöttek Sharif Ahmadzai ellen, aki a gyilkosságot továbbra is tagadja. Vallomásában keresztény hitére és jótékonysági munkájára is hivatkozott, miközben elismerte, hogy használta az áldozat bankkártyáit.

Egy afgán bokszoló azt állítja, hogy egy rejtélyes férfi mondta meg neki, mit tegyen a meggyilkolt nő holttestével, amelyet bőröndbe rejtett.
Az afgán bokszoló azt állítja, hogy egy rejtélyes férfi mondta meg neki, mit tegyen a meggyilkolt nő holttestével, amelyet bőröndbe rejtett. (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Bőröndbe rejtett női holttest: különös vallomást tett az afgán bokszoló

Újabb részletek derültek ki a 38 éves Elisabeth-Jane Ross haláláról, akinek holttestét egy bőröndben találták meg egy athéni, elhagyatott épületben. A görög rendőrség szándékos emberöléssel, rablással és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolja a 26 éves afgán származású bokszolót, Sharif Ahmadzait.

Ahmadzai a bíróságon azt mondta, hogy július 15-én már holtan találta a brit nőt annak Kypseli városrészben lévő lakásában. 

Állítása szerint pánikba esett, majd egy ismeretlen idős férfi azt tanácsolta neki, hogy vigye a holttestet egy elhagyatott épületbe.

A gyanúsított elmondása szerint másnap visszatért a lakásba, a testet egy bőröndbe tette, majd autóval elszállította. A helyszínen állítólag ismét találkozott a rejtélyes férfival, aki pénzért vállalta, hogy eltünteti a bőröndöt.

Ahmadzai elismerte, hogy ő mozgatta meg a holttestet, a gyilkosságot azonban tagadja. 

A rendőrség korábban azt közölte, hogy a férfi bevallotta tettét. A vádlott most azzal is ártatlanságát próbálja bizonyítani, hogy feleségével evangéliumi keresztények, valamint önkéntes és jótékonysági munkát végeznek.

A bejegyzésben lévő képen a gyanúsított és felesége látható!

Üzeneteket küldhetett a halott nő telefonjáról

A nyomozás szerint Ahmadzai az áldozat bankkártyáival tízezer eurót vett fel görögországi automatákból.

 A hatóságok azt is feltételezik, hogy Elisabeth telefonjáról a halála után üzeneteket küldött a nő családjának és barátainak, hogy elhitesse velük, még életben van.

Egy térfigyelő kamera július 16-án egy, a gyanúsítottra hasonlító férfit rögzített, amint egy fekete bőröndöt húzott Athén utcáin. Ahmadzai felesége pedig azt vallotta, hogy férje az eltűnés éjszakáján nem volt otthon, telefonjának helyadatai pedig Elisabeth lakásához vezettek – írta meg a The Sun.

 

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