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börtön

Egy év börtön kapott Balin a svájci turista, aki megsértette a csend ünnepét

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Egy vallási eseményt sértett meg egy svájci turista Balin. A 26 éves Luzian Andrin Zgraggent még márciusban tartóztatták le, miután tiszteletlenül nyilvánult meg a szigeten évente megrendezésre kerülő csend ünnepén, nemrég pedig egy év börtönre ítélték.
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börtönturistaBaliünnep

Egy év börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy svájci turistát, amiért megsértett egy vallási eseményt az indonéziai Bali szigetén. Egy, mostanra törölt videóban a 26 éves Luzian Andrin Zgraggen lefilmezte, amint egy üres tengerparton sétál a hindu Nyepi ünnepe alatt, mialatt "őrületnek" nevezte a jelenetet, illetve több olyan Instagram-bejegyezést is közzétett, amelyekben azzal dicsekedett, hogy dacolt a korlátozásokkal, amelyek tiltják a lakosoknak és a turistáknak, hogy a vészhelyzetet leszámítva elhagyják az otthonaikat vagy a szálláshelyeiket. A turistát még márciusban tartóztatták le, miután a felvétel és a posztjai széles körű felháborodást váltottak ki a helyiek körében a közösségi médiában, mostanra pedig ítélet született az ügyben.

This picture taken on August 20, 2026 shows 26-year-old Swiss national Luzian Andrin Zgraggen covering his face at a court in Denpasar, Bali, before judges sentenced him to one year in prison for insulting a Hindu religious day while on holiday on the resort island. Zgraggen was sentenced on August 20, after being found guilty of crimes under an Indonesian law against online hate speech, I Wayan Suarta, a spokesman for the court in Denpasar, told AFP. (Photo by NI KOMANG ERVIANI / AFP)
Egy év börtönt kapott a tiszteletlenségéért a turista / Fotó: NI KOMANG ERVIANI / AFP

Egy év börtönt kapott a tiszteletlenségéért a turista

A Nyepi, vagy más néven a csend ünnepe, egy évente megrendezésre kerülő esemény, melynek során a turisták miatt általában nyüzsgő sziget elcsendesedik, az emberek otthon maradnak és tartózkodnak a zajongástól. A korlátozások mindenkire vonatkoznak a szigeten, vallástól függetlenül, és természetesen a turisták sem kapnak felmentést. Ezen a napon még a repülőtér is leáll, megszűnik a hozzáférés az internethez, korlátozzák a szórakoztató rendezvényeket, de még az áram használatát sem javasolják.

A helyi média szerint Zgraggen idén március 19-én, Nyepi napján egy káromkodásokkal teli Instagram-bejegyzésben filmre vette magát, amint megszegi a kijárási tilalmat, amivel megsértette a helyieket, a hitüket és közfelháborodást váltott ki. Egy korábbi tárgyaláson a turista azzal mentegetőzött, hogy nem értette meg teljesen a korlátozások mértékét, és nem állt szándékában senkit sem megsérteni. Zgraggen továbbá bocsánatot kért és kijelentette, hogy megbánta, amit tett.

Korábban is előfordult már, hogy őrizetbe vettek vagy kitoloncoltak turistákat a Nyepi korlátozásainak megsértése miatt, ám ezeket végül büntetőeljárás nélkül sikerült megoldani - írja a BBC.

Nagy felháborodást váltott ki annak a fürdőzőnek az esete is, aki egy gumimatracon lebegve sodródott egy komp elé Horvátországban. Mint kiderült, az érintett egy magyar turista volt, akire a komp rá is dudált, ám őt mindez a legkevésbé sem izgatta. A döbbenetes eset részleteit ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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