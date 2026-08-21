Egy év börtön kapott Balin a svájci turista, aki megsértette a csend ünnepét

Egy év börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy svájci turistát, amiért megsértett egy vallási eseményt az indonéziai Bali szigetén. Egy, mostanra törölt videóban a 26 éves Luzian Andrin Zgraggen lefilmezte, amint egy üres tengerparton sétál a hindu Nyepi ünnepe alatt, mialatt "őrületnek" nevezte a jelenetet, illetve több olyan Instagram-bejegyezést is közzétett, amelyekben azzal dicsekedett, hogy dacolt a korlátozásokkal, amelyek tiltják a lakosoknak és a turistáknak, hogy a vészhelyzetet leszámítva elhagyják az otthonaikat vagy a szálláshelyeiket. A turistát még márciusban tartóztatták le, miután a felvétel és a posztjai széles körű felháborodást váltottak ki a helyiek körében a közösségi médiában, mostanra pedig ítélet született az ügyben.

Egy év börtönt kapott a tiszteletlenségéért a turista / Fotó: NI KOMANG ERVIANI / AFP

Egy év börtönt kapott a tiszteletlenségéért a turista

A Nyepi, vagy más néven a csend ünnepe, egy évente megrendezésre kerülő esemény, melynek során a turisták miatt általában nyüzsgő sziget elcsendesedik, az emberek otthon maradnak és tartózkodnak a zajongástól. A korlátozások mindenkire vonatkoznak a szigeten, vallástól függetlenül, és természetesen a turisták sem kapnak felmentést. Ezen a napon még a repülőtér is leáll, megszűnik a hozzáférés az internethez, korlátozzák a szórakoztató rendezvényeket, de még az áram használatát sem javasolják.

A helyi média szerint Zgraggen idén március 19-én, Nyepi napján egy káromkodásokkal teli Instagram-bejegyzésben filmre vette magát, amint megszegi a kijárási tilalmat, amivel megsértette a helyieket, a hitüket és közfelháborodást váltott ki. Egy korábbi tárgyaláson a turista azzal mentegetőzött, hogy nem értette meg teljesen a korlátozások mértékét, és nem állt szándékában senkit sem megsérteni. Zgraggen továbbá bocsánatot kért és kijelentette, hogy megbánta, amit tett.

Korábban is előfordult már, hogy őrizetbe vettek vagy kitoloncoltak turistákat a Nyepi korlátozásainak megsértése miatt, ám ezeket végül büntetőeljárás nélkül sikerült megoldani - írja a BBC.

Strandwandeling tijdens heilige dag op Bali komt Zwitserse toerist (26) duur te staan: veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf https://t.co/DnwZeIEeJL — De Telegraaf (@telegraaf) August 21, 2026



