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oroszország

Boszorkánysággal vádolták, ezért meggyilkolták a szomszédjukat

15 perce
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Súlyos bűncselekmény történt Oroszországban. Három embert vettek őrizetbe Ingusföldön, miután boszorkányság gyanúja miatt megöltek egy 52 éves férfit.
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oroszországtámadásboszorkányság

Boszorkánynak tartották, ezért előre kitervelten megölték 52 éves szomszédjukat Oroszországban. Az egyik támadó azt hitte, hogy a férfi megbabonázta a testvérét, aki emiatt betegedett meg.

Három férfi előre megtervezett támadást hajtott végre Ingusföldön, mert egyikük boszorkánysággal gyanúsította 52 éves szomszédját.
Három férfi előre megtervezett támadást hajtott végre Ingusföldön, mert egyikük boszorkánysággal gyanúsította 52 éves szomszédját. (illusztráció) Forrás: Pexels

Boszorkányság gyanúja miatt öltek meg egy férfit Oroszországban

Három férfit vettek őrizetbe Ingusföldön, miután a gyanú szerint előre megtervezve meggyilkoltak egy 52 éves szunzsai lakost. A támadók azért fordultak a szomszéd ellen, mert egyikük meg volt győződve arról, hogy a férfi megbabonázta a testvérét, aki emiatt betegedett meg – számolt be a Gazeta.ru.

Két maszkos férfi érkezett az áldozat házához. Egyikük többször rálőtt, miközben harmadik társuk egy bérelt autóban várakozott. A férfiak már egy héttel korábban megszervezték a támadást, autót béreltek, majd felosztották egymás között a feladatokat.

A súlyosan megsebesített áldozat életét nem tudták megmenteni. Elfogása után az egyik gyanúsított megmutatta a rendőröknek, hol rejtették el a gyilkossághoz használt fegyvert. A hatóságok közlése szerint mindhárom férfi ellen hamarosan vádat emelnek. A három gyanúsított jelenleg mind hatósági őrizetben van.

Boszorkányság vádja miatt égettek halálra egy anyát és csecsemőjét

Négy embert őrizetbe vettek India keleti részén, Dzshárkhand államban, mert a gyanú szerint boszorkányság vádjával elevenen megégettek egy nőt és tízhónapos gyermekét. A támadás során a nő férje is súlyosan megsérült, jelenleg kórházban ápolják. A rendőrség további elkövetők után kutat a boszorkányos ügyben.

 

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