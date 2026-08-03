Boszorkánysággal vádolták, ezért meggyilkolták a szomszédjukat

Boszorkánynak tartották, ezért előre kitervelten megölték 52 éves szomszédjukat Oroszországban. Az egyik támadó azt hitte, hogy a férfi megbabonázta a testvérét, aki emiatt betegedett meg.

Három férfi előre megtervezett támadást hajtott végre Ingusföldön, mert egyikük boszorkánysággal gyanúsította 52 éves szomszédját. (illusztráció) Forrás: Pexels

Boszorkányság gyanúja miatt öltek meg egy férfit Oroszországban

Három férfit vettek őrizetbe Ingusföldön, miután a gyanú szerint előre megtervezve meggyilkoltak egy 52 éves szunzsai lakost. A támadók azért fordultak a szomszéd ellen, mert egyikük meg volt győződve arról, hogy a férfi megbabonázta a testvérét, aki emiatt betegedett meg – számolt be a Gazeta.ru.

Két maszkos férfi érkezett az áldozat házához. Egyikük többször rálőtt, miközben harmadik társuk egy bérelt autóban várakozott. A férfiak már egy héttel korábban megszervezték a támadást, autót béreltek, majd felosztották egymás között a feladatokat.

A súlyosan megsebesített áldozat életét nem tudták megmenteni. Elfogása után az egyik gyanúsított megmutatta a rendőröknek, hol rejtették el a gyilkossághoz használt fegyvert. A hatóságok közlése szerint mindhárom férfi ellen hamarosan vádat emelnek. A három gyanúsított jelenleg mind hatósági őrizetben van.

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Négy embert őrizetbe vettek India keleti részén, Dzshárkhand államban, mert a gyanú szerint boszorkányság vádjával elevenen megégettek egy nőt és tízhónapos gyermekét. A támadás során a nő férje is súlyosan megsérült, jelenleg kórházban ápolják. A rendőrség további elkövetők után kutat a boszorkányos ügyben.