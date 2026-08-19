Újabb európai ország tiltja be az egész arcot eltakaró muszlim viseletet

Portugáliában a burka és más, az egész arcot eltakaró fátyol viselését is korlátozza az új törvény, amelyet António José Seguro elnök kedden hirdetett ki. A parlament júliusban fogadta el a szabályozást, amely az arc nyilvános eltakarását tiltja.
Betiltották az egész arcot eltakaró viseleteket Portugáliában
Portugália parlamentje júliusban fogadta el az arc nyilvános eltakarását tiltó jogszabályt, amelyet António José Seguro elnök kedden hirdetett ki. A szabály nem kizárólag a burkára vonatkozik: minden olyan ruhadarabot tilt közterületen, amely eltakarja az arcot vagy megakadályozza a személyazonosság megállapítását. A forrás a pontos hatálybalépési napot nem közli.
A törvény megszegéséért 150 és 3000 euró (50 ezer és 1 millió forint) közötti bírság szabható ki. Kivételt jelentenek az egészségügyi, szakmai, művészeti vagy időjárási okok, továbbá az istentiszteleti helyek, diplomáciai képviseletek és repülőgépek. A szabály azt is tiltja, hogy bárkit neme, vallása, életkora vagy származása miatt az arca eltakarására kényszerítsenek.
Seguro szerint az arc az emberi identitás és kommunikáció központi eleme. A helyi sajtó „burkatörvényként” emlegeti a szabályozást, mivel az elsősorban a burkát és a teljes arcot eltakaró fátylat viselő muszlim nőket érinti. A jobboldali kormánykoalíció és a radikális jobboldal támogatta, a baloldali pártok ellene szavaztak.
Jogvédők szerint a burka betiltása női jogi kérdéseket is felvet, mert a tiltás maga is meghatározza, mit viselhetnek a nők. Közben a spanyol Baleár-szigeteken is hasonló korlátozást mérlegelnek. A Vox ott akár 25 ezer fontos bírságot és négyéves börtönt is javasolt – számolt be a Daily Mail.
Betiltották Dániában a burkát és a nikábot
Dánia is csatlakozott azon európai országokhoz, ahol korlátozzák az iszlám kendő nyilvános helyen történő viselését. A koppenhágai kormány betiltotta a teljes arcot elfedő kendő, mint a nikáb és a burka viselését.