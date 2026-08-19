Újabb európai ország tiltja be az egész arcot eltakaró muszlim viseletet

Portugáliában a burka és más, az egész arcot eltakaró fátyol viselését is korlátozza az új törvény, amelyet António José Seguro elnök kedden hirdetett ki. A parlament júliusban fogadta el a szabályozást, amely az arc nyilvános eltakarását tiltja.

ortugáliában korlátozzák a burka és a teljes arcot eltakaró fátyol viselését. A muszlim nőket is érintő szabály megszegéséért akár 3000 eurós bírság járhat Forrás: Pexels

Betiltották az egész arcot eltakaró viseleteket Portugáliában

Portugália parlamentje júliusban fogadta el az arc nyilvános eltakarását tiltó jogszabályt, amelyet António José Seguro elnök kedden hirdetett ki. A szabály nem kizárólag a burkára vonatkozik: minden olyan ruhadarabot tilt közterületen, amely eltakarja az arcot vagy megakadályozza a személyazonosság megállapítását. A forrás a pontos hatálybalépési napot nem közli.

A törvény megszegéséért 150 és 3000 euró (50 ezer és 1 millió forint) közötti bírság szabható ki. Kivételt jelentenek az egészségügyi, szakmai, művészeti vagy időjárási okok, továbbá az istentiszteleti helyek, diplomáciai képviseletek és repülőgépek. A szabály azt is tiltja, hogy bárkit neme, vallása, életkora vagy származása miatt az arca eltakarására kényszerítsenek.

Seguro szerint az arc az emberi identitás és kommunikáció központi eleme. A helyi sajtó „burkatörvényként” emlegeti a szabályozást, mivel az elsősorban a burkát és a teljes arcot eltakaró fátylat viselő muszlim nőket érinti. A jobboldali kormánykoalíció és a radikális jobboldal támogatta, a baloldali pártok ellene szavaztak.

Jogvédők szerint a burka betiltása női jogi kérdéseket is felvet, mert a tiltás maga is meghatározza, mit viselhetnek a nők. Közben a spanyol Baleár-szigeteken is hasonló korlátozást mérlegelnek. A Vox ott akár 25 ezer fontos bírságot és négyéves börtönt is javasolt – számolt be a Daily Mail.

Betiltották Dániában a burkát és a nikábot

Dánia is csatlakozott azon európai országokhoz, ahol korlátozzák az iszlám kendő nyilvános helyen történő viselését. A koppenhágai kormány betiltotta a teljes arcot elfedő kendő, mint a nikáb és a burka viselését.