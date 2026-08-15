Beszorult a lába a kisfiúnak: végighúzta az utcán a busz - videó

Megrázó jelenetet rögzített egy biztonsági kamera Ausztráliában: egy vélhetően 3–5 éves kisgyermek lába beszorult egy busz automata ajtajába, miközben a jármű elindult – írja a Daily Star.

Hiába kiabáltak az utasok a sofőrnek, a busz elindult, miközben egy kisfiú lába az ajtók közé szorult.

Fotó: Margie Hurwich / Shutterstock

Súlyos biztonsági problémára figyelmeztetnek

Az eset június 5-én, 17 óra körül történt Melbourne-ben. A kisfiú egy férfival utazott, aki vélhetően a szülője vagy gondviselője volt.

Mintegy negyedórával a felszállás után megpróbáltak leszállni a buszról, ám az ajtók még azelőtt bezáródtak, hogy a kisfiú le tudott volna szállni. A lába beszorult, a busz pedig elindult.

A férfi megpróbálta kiszabadítani a gyermeket, miközben a rémült utasok kiabálva követelték a sofőrtől, hogy állítsa meg a buszt.

A hatóságok egyelőre keresik a fiút és a vele utazó illetőt, a szemtanúkat pedig arra kérik, hogy jelentkezzenek.

9News Melbourne: A toddler has been dragged along a gutter after getting his feet caught in the door of a bus. https://t.co/qxZcihH2wNhttps://t.co/6ZNQyRDAaJ



9News Melbourne ⬇️ pic.twitter.com/OzzIkT3aXX — Lets Talk About Criminology Online Education 14-16 (@crim4teens14_16) August 14, 2026

Tony Morton, a Public Transport Users Association szóvivője szerint az eset rávilágít arra, hogy tovább kell szigorítani a tömegközlekedés biztonsági előírásait. Úgy fogalmazott, valószínűleg mulasztás történt, és az alapvető óvintézkedéseket sem tartották be megfelelően.

A busztársaság közölte, hogy az eset megrázó volt, ezért valamennyi sofőrrel ismét áttekintették a biztonsági protokollokat.

Nem ez az első hasonló eset Melbourne-ben.

Néhány hónappal korábban egy 12 éves fiú jobb karja és táskája szorult be egy busz automata ajtajába, majd a jármű mintegy 350 méteren keresztül húzta az utcán, mire a sofőr észrevette a történteket.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy 11 éves brit kisfiú éppen az édesanyjához akart átmenni az úton, amikor elütötte egy busz, amely ezt követően egy személyautó elé sodorta.