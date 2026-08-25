Megszólalt egy utas, aki rajta volt azon a kigyulladt turistabuszon, amely halálos áldozatot is követelt

Mint arról korábban beszámoltunk, egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült, miután kigyulladt egy turistabusz egy dél-kaliforniai autópályán. A tűz helyi idő szerint augusztus 21-én péntek reggel nem sokkal 6 óra előtt ütött ki a 60-as autópálya keleti irányú oldalán, a Los Angeles közelében található City of Industry térségében. A jáművön a sofőrőn kívül 18 fő utazott. Közülük szólalt meg egy elmondva, ő szólt a többieknek arról, tűz van.

Tűz ütött ki a turistabuszon, egy fő életét vesztette. Fotó: Youtube

Tűz ütött ki a buszon, amely propánpalackot is szállított

A Viajes Azteca busz sofőrje eredetileg azért húzódott le az út szélére, mert kigyulladt a motorellenőrző lámpa. Ezt követően vette csak észre a jármű hátuljában. A sofőr ezt követően gyorsan kiürítette a járművet.

Egy utas így emlékezett vissza a történtekre:

Felálltam az ülésemből, hátranéztem, megláttam a füstöt, és elkezdtem kiabálni az embereknek és a sofőrnek, hogy ég a busz.

A kiérkező tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, ám a buszon egy ember holttestét találták meg. Egy másik sérültet kórházba szállítottak. A mentés során a busz alatt több propánpalackot és nagy mennyiségű csomagot is találtak. A jármű hátsó része teljesen kiégett. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.

A hatóságok szerint ez volt az első hasonló incidens a Viajes Azteca történetében, amely egyébként megfelelő biztonsági minősítéssel rendelkezik - írja a People.