Egyre gyorsabban terjed a halálos gomba, már több ezer fertőzöttet találtak

Az Egyesült Államokban idén már 27 államban mutatták ki a Candida auris nevű, gyógyszereknek ellenálló gombát, a CDC előzetes adatai szerint. A július 25-ével zárult héten összesen 3437 klinikai esetet regisztráltak, a legtöbbet Kaliforniában, ahol 873 esetet azonosítottak.

Candida auris: már 27 amerikai államban terjed a gyógyszerrezisztens gomba

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Kaliforniában regisztrálták a legtöbb esetet

A Candida auris 27 amerikai államban van jelen. Kalifornia után Texasban 433, Tennessee-ben 283, Ohióban 279, Georgiában 193, Louisianában 179, Illinois-ban és Arizonában egyaránt 171, Michiganben 146, Virginiában 132, Pennsylvaniában pedig 121 esetet jelentettek.

A többi érintett államban egyenként kevesebb mint 100 klinikai esetet regisztráltak.

A Candida auris egy élesztőgomba, amely elsősorban kórházakban, idősotthonokban és más egészségügyi intézményekben okozhat súlyos fertőzéseket. A gomba hosszú ideig képes túlélni különböző felületeken, és szennyezett tárgyakon, például ágykorlátokon, kilincseken vagy közösen használt orvosi eszközökön keresztül is terjedhet.

A fertőzés mellett az úgynevezett kolonizáció is fontos szerepet játszik. Ez azt jelenti, hogy valaki hordozza a gombát, de nem mutat tüneteket. A klinikai esetek száma ezért nem feltétlenül egyezik meg a tényleges fertőzések számával, mivel egyes minták olyan személyektől származhatnak, akik csak hordozzák a kórokozót.

A fertőzés kialakulásának kockázata elsősorban a súlyosan beteg embereknél magasabb. Különösen veszélyeztetettek azok, akik lélegeztetőgépet, tápszondát, intravénás eszközt vagy katétert használnak, illetve akik hosszabb időt töltenek kórházban.

Nehezen kezelhető, gyógyszerrezisztens kórokozó

A Candida auris azért is aggasztó, mert több gombaellenes gyógyszerrel szemben ellenálló lehet. Az amerikai járványügyi hatóság, a CDC sürgős antimikrobiális rezisztenciát jelentő fenyegetésként tartja számon.

A rendelkezésre álló adatok szerint az Egyesült Államokból származó minták több mint 90 százaléka ellenáll a flukonazolnak, amely az egyik gyakran alkalmazott gombaellenes gyógyszer. Jelenleg az echinokandinok számítanak a kezelés egyik legfontosabb lehetőségének, de egyes törzsek már a három fő gombaellenes gyógyszercsoport mindegyikével szemben rezisztensek lehetnek.

Marc Siegel, a Fox News vezető egészségügyi elemzője és a New York-i NYU Langone orvosprofesszora szerint a Candida auris egyre komolyabb problémát jelent.

A gomba különösen az olyan egészségügyi intézményekben terjedhet, ahol legyengült immunrendszerű vagy súlyos alapbetegséggel küzdő pácienseket kezelnek. A tünetek – például a láz, hidegrázás és izomfájdalom – ugyanakkor más fertőzésekhez is hasonlíthatnak, ami megnehezítheti a felismerését.