Hatalmas fehér cápát filmeztek le az Atlanti-óceánon - fotó

Egy hatalmas fehér cápa bukkant fel egy expedíciós hajó mellett az Atlanti-óceán partjainál, melynek láttán még a tapasztalt kutatók álla is leesett. A több mint hat méteres hosszával ugyanis az egyik legnagyobb cápa lehetett, amelyet valaha felfedeztek.

Elképesztő méretű fehér cápa döbbentette meg a kutatókat / Fotó: Shark Week/Discovery/Facebook / Shark Week/Discovery/Facebook

Elképesztő méretű fehér cápa döbbentette meg a kutatókat

A szakértők éppen a kanadai Nova Scotia tartomány közelében forgattak a Shark Week című dokumentumfilmhez, a Discovery Channel szerint pedig a küldetést "kockázatosnak" tartották, mivel a csapat maga is ketrecben ereszkedett a vízbe. Ekkor jelent meg a fehér cápa, amelyet megpillantva a kutatók elképedve kiáltottak fel. A hatalmas nőstény ezután leszakította a csaliról a tonhalat, majd eltűnt a mélyben.

A drónfelvételek alapján kiderült, hogy az állat jóval nagyobb volt, mint a négy méter széles hajó.

Még soha nem láttam ekkora cápát, teljesen ledöbbentem. 20 láb (6,10 méter) hosszú volt!

– mondta el a vizsgálatot vezető neves tengerkutató, dr. Neil Hammerschlag.

A Bild összehasonlításképpen felvetette, hogy ez a mostani példány legalább olyan hosszú, mint a 2013-ban a mexikói Guadalupe szigeténél forgatott Deep Blue című filmben látható állat, amelyet korábban a világ legnagyobb fehér cápájának tartottak.

Ez a történelem egyik legnagyobb cápája

– összegezte Paul de Gelder szakértő.

A csapat becslése szerint egyébként a „Nagy Rózsa” névre keresztelt állat körülbelül 50 éves lehet és legalább három tonnát nyomhat. Ráadásul, mivel a mérete meghaladja az 1,80 métert, valószínűleg vemhes.