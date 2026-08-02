Búvárkodás közben rántotta a víz alá a férfit egy cápa

Egy connecticuti férfi jelenleg lábadozik, miután egy cápa megharapta, miközben egy bahamai nyaralással ünnepelte 40. házassági évfordulóját.

Lábánál fogva a víz alá rántotta egy cápa a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Lábánál fogva a víz alá rántotta egy cápa a férfit

John Schweizer július 24-én, pénteken karibi szirticápákkal búvárkodott az ország partjainál, amikor az egyikük hirtelen a víz alá húzta és megharapta a bal sípcsontját

Nagyon gyors volt, hirtelen jött, tudtad, mi történt. Kétség sem férhet hozzá

- idézte fel a tengerparti Niantic faluból származó 69 éves férfi.

John épp egy kalandos hajóúton volt feleségével, Marcyval és felnőtt fiaival, Tommal és Joey-val az incidens idején. Tom egy cápát látott az apja alatt úszni, mielőtt apja rájött volna, pontosan mi történt.

Egy pillanatra teljesen a víz alá rántott

- mondta az idős férfi, akinek felesége először azt hitte csak viccel azzal, hogy megharapta egy cápa.

Miután John visszaért a hajóra, mindenki láthatta, hogy nagyon vérzik.

Sok-sok törölközőt és vérszorítót használtunk, hogy felfogjuk és elállítsuk a vért.

Az óceánjárón egy sürgősségi orvos ellátta 26 öltéssel zárta össze a sebeket a lábán és néggyel a kezén. Később egy miami kórházba szállították, ahonnan egy nap után hazatérhetett Nianticba, ahol szomszédai cápajelmezekben vártak rá.

Bár John, a nyugdíjas pénzügyi tanácsadó lelkes horgász, gyakran találkozott homoki tigriscápákkal a Long Island Soundban, szülőállama partjainál a támadás után úgy döntött nem úszik többet a ragadozókkal - írta a People.