Búvárkodás közben rántotta a víz alá a férfit egy cápa

Egy connecticuti férfi jelenleg lábadozik, miután egy cápa megharapta, miközben egy bahamai nyaralással ünnepelte 40. házassági évfordulóját.
Lábánál fogva a víz alá rántotta egy cápa a férfit
John Schweizer július 24-én, pénteken karibi szirticápákkal búvárkodott az ország partjainál, amikor az egyikük hirtelen a víz alá húzta és megharapta a bal sípcsontját
Nagyon gyors volt, hirtelen jött, tudtad, mi történt. Kétség sem férhet hozzá
- idézte fel a tengerparti Niantic faluból származó 69 éves férfi.
John épp egy kalandos hajóúton volt feleségével, Marcyval és felnőtt fiaival, Tommal és Joey-val az incidens idején. Tom egy cápát látott az apja alatt úszni, mielőtt apja rájött volna, pontosan mi történt.
Egy pillanatra teljesen a víz alá rántott
- mondta az idős férfi, akinek felesége először azt hitte csak viccel azzal, hogy megharapta egy cápa.
Miután John visszaért a hajóra, mindenki láthatta, hogy nagyon vérzik.
Sok-sok törölközőt és vérszorítót használtunk, hogy felfogjuk és elállítsuk a vért.
Az óceánjárón egy sürgősségi orvos ellátta 26 öltéssel zárta össze a sebeket a lábán és néggyel a kezén. Később egy miami kórházba szállították, ahonnan egy nap után hazatérhetett Nianticba, ahol szomszédai cápajelmezekben vártak rá.
Bár John, a nyugdíjas pénzügyi tanácsadó lelkes horgász, gyakran találkozott homoki tigriscápákkal a Long Island Soundban, szülőállama partjainál a támadás után úgy döntött nem úszik többet a ragadozókkal - írta a People.
A karibi szirticápa-támadások ritkák. A Floridai Természettudományi Múzeum szerint eddig mindössze négy támadást dokumentáltak, halálos áldozatok nélkül.