Közel 30 döglött cápa sodródott partra, senki sem tudja, mi történt velük

Közel 30 elpusztult kutyacápa sodródott partra szerdán a New Jersey állambeli Sea Isle Citynél. A különös látványra a parton sétálók figyeltek fel, az állattetemek mintegy tíz háztömbnyi szakaszon hevertek.

Közel 30 döglött cápa sodródott partra egy New Jersey-i tengerparton. Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Közel 30 cápa pusztult el

Michelle Greenling éppen reggeli sétáját tette, amikor feltűnt neki a szokatlan jelenség.

A 90 centiméter és 1,5 méter közötti kutyacápák nagyobb rajokban élnek, ezért önmagában az sem szokatlan, hogy sok példány tartózkodik egy helyen. A pusztulásuk oka azonban egyelőre rejtély.

Stephen Nagiewicz, a Stockton Egyetem tengerbiológusa szerint az egyik lehetőség, hogy valamilyen szennyeződés vagy más probléma volt a vízben, ezt azonban kevéssé tartja valószínűnek, mivel a környéken élők nem számoltak be hasonló problémáról.

A szakértő szerint valószínűbb, hogy a cápákat halászok foghatták ki, majd visszadobták őket a tengerbe, vagy egy halászháló szakadhatott el, és az állatok a hálóval együtt sodródtak el. Az áramlatok és a dagály ezt követően a partra sodorhatták a tetemeket.

A kutyacápák gyakoriak a Jersey Shore térségében és Amerika keleti partvidékén. Nyáron a partokhoz közelebb, télen pedig délebbre és a nyíltabb vizek felé vándorolnak. A halászok nagy számuk miatt gyakran „szeméthalnak” nevezik őket, mivel más halfajokra kihelyezett csalikat is elfogyasztják.