Szokatlan helyen történt cápatámadás, kórházba vittek egy férfit

A férfit egy cápatámadás során érte lábsérülés egy kisebb hajón Waterford megye partjainál, Ardmore közelében. A mentőegységeket 16 óra 15 perc körül riasztották.

Cápa harapott meg egy férfit egy ír halászhajón.

Fotó: Shutterstock /

Kórházba szállítottak egy férfit, miután cápa harapta meg Írország partjainál

A férfit a Cork Egyetemi Kórházba szállították, ahol továbbra is kezelés alatt áll.

A mentésben a Ballycotton és a Youghal RNLI mentőcsapatai, valamint a Rescue 117 helikopter vett részt. A férfit végül a helikopterrel emelték ki a hajóról, majd kórházba vitték. A hajón tartózkodó másik négy embernek nem volt szüksége segítségre, a hajó pedig később biztonságban visszatért Dungarvanba.

A mentők szerint az eset arra is emlékeztet, hogy a tengeren gyorsan változhatnak a körülmények, ezért minden hajósnak fokozottan ügyelnie kell a biztonságra.