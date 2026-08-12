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helikopter

Szokatlan helyen történt cápatámadás, kórházba vittek egy férfit

1 órája
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Cápa harapott meg egy férfit egy hajón Írország partjainál. A sérültet helikopterrel szállították kórházba.
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helikoptercápaírországkórház

A férfit egy cápatámadás során érte lábsérülés egy kisebb hajón Waterford megye partjainál, Ardmore közelében. A mentőegységeket 16 óra 15 perc körül riasztották.

cápa
Cápa harapott meg egy férfit egy ír halászhajón.
Fotó: Shutterstock /  

Kórházba szállítottak egy férfit, miután cápa harapta meg Írország partjainál

A férfit a Cork Egyetemi Kórházba szállították, ahol továbbra is kezelés alatt áll.

A mentésben a Ballycotton és a Youghal RNLI mentőcsapatai, valamint a Rescue 117 helikopter vett részt. A férfit végül a helikopterrel emelték ki a hajóról, majd kórházba vitték. A hajón tartózkodó másik négy embernek nem volt szüksége segítségre, a hajó pedig később biztonságban visszatért Dungarvanba.

A mentők szerint az eset arra is emlékeztet, hogy a tengeren gyorsan változhatnak a körülmények, ezért minden hajósnak fokozottan ügyelnie kell a biztonságra.

 

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