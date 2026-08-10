Fejvesztve menekültek a strandolók a cápa elöl, majd jött a fordulat

A cápa látványa önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy pillanatok alatt kiürüljön a strand, ezért érthető módon pánikba estek azok a fürdőzők, akik a hatalmas állatot meglátták a vízben. A jelenetről készült felvételeken jól látható, ahogy az állat a sekély vízben vergődik, miközben egyesek menekülnek, mások pedig kíváncsian közelebb merészkednek.
A különös eset a Marbella úgynevezett Arany Mérföldjén, az Ancon Beachen történt. A part közelében feltűnő hatalmas tengeri állat távolról valóban könnyen összetéveszthető volt egy cápával.
Egy fürdőzőt például úgy láttak a felvételeken, hogy kétségbeesetten próbált eltávolodni tőle.
A helyszínen tartózkodók közül azonban többen inkább közelebb mentek, hogy megnézzék a szokatlan jelenséget. Ahogy egyre többen gyűltek össze, világossá vált, hogy nem ragadozó állatról van szó.
Hatalmas tonhal okozta a riadalmat
A „szörnyeteg” ugyanis egy óriási, mintegy 650 font, azaz nagyjából 295 kilogrammos tonhal volt. Az állat a sekély vízben hevesen vergődött, láthatóan megpróbált visszajutni a nyílt tengerre.
A víz egy idő után vöröses színűvé vált, mivel a tonhal a kopoltyújánál vérzett. A helyszínen felmerült, hogy az állat halászeszközzel vagy egy jet skivel ütközhetett, és emiatt került nehéz helyzetbe.
A Marbella környékén élő Camilo Orosa a történtek kapcsán a közösségi médiában úgy reagált, hogy ha ő lett volna a vízben, valószínűleg halálra rémült volna. Egy másik hozzászóló szintén azt írta, hogy szívrohamot kapott volna, ha a fürdőző helyében van, mert az állat első pillantásra valóban cápának tűnt.
A jelenetet egy másik kommentelő a Steven Spielberg által rendezett, 1975-ös A cápa című filmhez hasonlította, megjegyezve, hogy már csak a film ikonikus zenéje hiányzott.
A történtek ugyanakkor gyorsan más fordulatot vettek. Miután a strandolók rájöttek, hogy nem kell ragadozótól tartaniuk, többen megpróbáltak segíteni a bajba jutott állaton.
Napágyakkal próbálták visszajuttatni a tengerbe
Jade Bloomberg, egy brit származású Marbella-környéki lakos, aki vízi sportokkal és wellnesszel foglalkozó vállalkozást vezet, maga is bement a vízbe, hogy megvizsgálja a tonhalat.
Elmondása szerint azt próbálta kideríteni, hogy az állat belegabalyodott-e egy hálóba, vagy van-e valami a testében, de ilyesmit nem talált. Azt mondta, az állat hatalmas és gyönyörű volt, ugyanakkor láthatóan komoly bajban volt.
A beszámolók szerint a strandolók végül napágyakat és napozóágyakat is bevetettek, hogy segítsenek a tonhalnak kijutni a sekély vízből, és visszatereljék a mélyebb tenger felé.
Egy közösségi médiában megszólaló hozzászóló szerint elképzelhető, hogy az állat egy jet skivel vagy más vízi járművel ütközött. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a tonhalak jelenléte a part közelében önmagában nem szokatlan, és időnként még delfinekkel is összetévesztik őket.
A fürdőző számára azonban, aki elsőként találta szembe magát a hatalmas állattal, aligha jelentett vigaszt, hogy végül nem egy cápa közeledett felé. Az eset így komoly veszély helyett elsősorban egy különös mentőakcióval és egy hatalmas tonhallal maradt emlékezetes.