Azt hitte, egy hajó húzza a víz alá – cápa támadt a 71 éves életmentőre

Greg Wilfert 55 éve dolgozik a Scarborough Beachen, és a hétvégén egy cápa miatt került életveszélyes helyzetbe, amikor több másik életmentővel együtt a bóják környékén úszott. A ragadozó hirtelen megragadta a mentőeszközét, és mintegy másfél méterrel a víz alá rántotta a 71 éves férfit.

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A 71 éves férfi először azt gondolta, hogy egy elhaladó hajó akadhatott bele a mentőkannába. Pillanatokkal később azonban rájött, hogy egy nagy fehér cápával került szembe.

„Azt hittem, egy hajó jött el, és beleakadt a mentőkannámba, mert lehúztak a víz alá. Rögtön rájöttem, hogy nem hajó volt, hanem egy nagy fehér cápa” – mondta a WHDH-nak.

Wilfert azonnal megpróbált a felszínre jutni. Leoldotta magáról a mentőeszköz pántját, majd teljes erőből a part felé kezdett úszni.

„Olyan gyorsan úsztam a felszínre, ahogy csak tudtam, és csak reméltem, hogy nem úszik mögöttem” – idézte fel a történteket.

A férfi végül sértetlenül kijutott a partra, ám a történtek után nem hagyta, hogy a sokk eluralkodjon rajta.

Azonnal kiürítették a strandot

Wilfert életmentőként azonnal figyelmeztette a fürdőzőket, hogy hagyják el a vizet. A strandot ezt követően körülbelül egy órára lezárták.

Az eset óta jet skikkel és drónokkal is figyelik a környék vizeit, hogy megpróbálják észrevenni az esetlegesen ott tartózkodó nagy fehér cápákat. A térségben az utóbbi időszakban egyre több cápát észleltek.

Wilfert szerint a történtek komoly figyelmeztetést jelentenek, különösen azokon a partszakaszokon, ahol nincs állandó életmentő-szolgálat.

„Komolyan veszem. Egy ideig nem fogok a bóják környékén úszni” – mondta.

A 71 éves férfi több mint öt évtizedes életmentői tapasztalata ellenére sem számított arra, hogy ilyen közeli találkozása lesz egy nagy fehér cápával. A mostani esetben azonban szerencséje volt: nem sérült meg, és időben ki tudott szabadulni a mentőeszközből, majd vissza tudott úszni a partra.