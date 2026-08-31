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cápatámadás

Élet-halál harc a vízben: ököllel verte a 4 méteres fehér cápát a nő

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Brutális cápatámadást élt túl egy 34 éves ausztrál nő, akinek az életét végül az mentette meg, hogy ököllel ütni kezdte a hatalmas ragadozót. Leah Stewart a Sydney-i Coogee Beachen úszott, amikor egy körülbelül 4 méteres fehér cápa támadt rá, és olyan súlyos sérüléseket okozott neki, hogy később amputálni kellett a bal karját.
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cápatámadáscápaamputált

Leah Stewart egy júniusi szombat reggeli úszás után tartott vissza a partra a Sydney-i Coogee Beachen, amikor egy másik úszó sikolyára lett figyelmes. Megfordult, és a nő mögött egy cápa hatalmas hátúszóját látta meg.

cápatámadás
A nő ököllel ütötte az állatot, így túlélte a cápatámadást
Fotó: Twitter/X

Először azt hitte, egy delfint lát, de amikor meglátta az állat méretét, azonnal rájött, hogy cápáról van szó – írja a BBC.

A cápa egyre közelebb úszott Stewarthoz, egy ponton már mindössze körülbelül 30 centiméterre voltak egymástól.

A nő később úgy írta le az állat arcát, hogy az „horrorisztikus” volt, apró, fekete szemekkel és hatalmas szájjal, amelyben rengeteg fog sorakozott.

A 34 éves nő ennek ellenére megpróbált higgadt maradni. Mivel jobbkezes, így azt a kezét próbálta óvni, és úgy döntött, bal horogütéssel próbálja meg eltalálni a cápát.

Ahogy meglendítette a bal karját, a cápa azonnal ráharapott az alkarjára, és letépte róla a bőrt és az izmokat. A sérülés olyan súlyos volt, hogy hatalmas rés keletkezett az alkarja és a keze között.

A cápa ezután a nő lábára is ráharapott, és elkezdte a víz alá húzni.

Stewart ekkor már azt gondolta, hogy meg fog halni, a fejében azonban megjelent kislánya, August képe, és arra gondolt, hogy gyermeke anya nélkül nőhet fel – mesélte később.

Nem veheted el tőlem a lányomat

– gondolta a nő, majd minden erejével küzdeni kezdett.

Stewart szerint a cápa ütése olyan érzés volt, mintha egy téglafalat próbálna ököllel ütni. Ennek ellenére újra és újra megütötte az állatot.

Végül sikerült olyan erősen eltalálnia a cápát, hogy az elengedte.

A nő ezután ki tudott szabadulni a ragadozó szorításából. A súlyosan sérült nőt más úszók húzták ki a partra. Ezután kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték, és csaknem egy tucat műtéten esett át.

A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az alkarját végül amputálni kellett.

Cápa cápatámadás előtt
Illusztráció
Fotó: Shutterstock /  

Lefejezte a cápa a búvárt, aki korábban megmondta, hogyan akar meghalni

„Ha egyszer mennem kell, azt akarom, hogy a vízben történjen” – hajtogatta rendszeresen a barátainak az 50 éves kaliforniai férfi. Alig néhány perccel később egy hatalmas nagy fehér cápa csapott le rá.

 

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