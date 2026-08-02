Kamerán a pillanat, amikor a cápa kis híján letépi a búvár lábát

Egy új-zélandi horgászt és tartalomgyártót cápatámadás ért Fidzsin, miközben szigonypuskás merülésen vett részt. A férfi kamerája rögzítette a drámai pillanatokat, amikor egy szürke zátonycápa rátámadt, és kis híján leharapta a lábát.

Cápatámadás Új-Zélandon. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Cápatámadás a víz alatt

Henry Gibbs július 18-án merült először a Csendes-óceán déli részén fekvő szigetország vizeiben, amikor a ragadozó hirtelen felé úszott, majd a jobb lábába harapott. A felvételen hallható, ahogy a férfi fájdalmában felkiált.

Társai, Colby és Dan azonnal a segítségére siettek. Kiemelték a vízből, ellátták súlyos sérülését, majd kórházba szállították.

A férfi a közösségi oldalán később arról számolt be, hogy négy műtéten és egy bőrátültetésen esett át, de az orvosok szerint teljesen felépülhet.

Elképzelhető, hogy a csónak és a szigonypuskák zaja ingerelte fel az állatot. A férfi elmondása szerint a cápa először csak körözött alattuk, majd egyre nyugtalanabbá vált, végül váratlanul támadásba lendült.

A történtek után több tanácsot is megosztott búvártársaival. Azt javasolja, hogy ha egy cápa viselkedése megváltozik vagy agresszívvé válik, azonnal meg kell szakítani a merülést. Emellett a trópusi vizekben inkább egyszínű fekete búvárruha viselését ajánlja, mert több hasonló incidens is terepmintás ruházatot viselő búvárokkal történt.

Végül arra figyelmeztetett, hogy a cápa mérete nem árulja el, mekkora veszélyt jelenthet.