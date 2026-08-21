ChatGPT-vel tervezhette családja megölését, majd végzett anyjával és öccsével egy amerikai tinédzser

ChatGPT használatával kapcsolatos internetes keresések is előkerültek annak a 17 éves massachusettsi fiúnak az ügyében, akit édesanyja és 14 éves öccse meggyilkolásával vádolnak. Arjun Aravind állítólag korábban elméleti vagy fiktív forgatókönyveket keresett arról, hogyan lehetne megölni családtagjait, mielőtt a hatóságok megtalálták a két áldozat holttestét az Actonban található családi házban.

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A Middlesex megyei kerületi ügyész, Marian Ryan szerint a nyomozás során olyan internetes tevékenységre is fény derült, amely komoly aggodalomra ad okot.

A hatóságok szerint Aravind a ChatGPT-t is használta arra, hogy elméleti vagy fiktív forgatókönyveket keressen családtagjai megölésével kapcsolatban.

A fiatalembert azzal gyanúsítják, hogy augusztus 11-én megölte 45 éves édesanyját, Sudha Venkatesant és 14 éves öccsét, Siddharth Aravindot. Mindkettőjük holttestét a család Martha Lane-en található otthonában találták meg.

Acton mintegy 50 kilométerre északnyugatra fekszik Bostontól, és az egyik jómódú külvárosi közösségnek számít. A család nemrég költözött a településre, többek között az iskolák és a gyerekek számára biztosított támogató környezet miatt – mondta Aravind védője, Debra DeWitt a CBS bostoni csatornájának.

A rendőrséget augusztus 11-én este valamivel fél hét után riasztották. A fiú édesapja munkában volt, és azért kért jóléti ellenőrzést, mert egy korrepetitor megérkezett a házhoz, de nem tudott bejutni. Miután a családtagok többszöri megkeresésre sem válaszoltak, az apa értesítette a rendőrséget.

A kiérkező rendőrök a ház első emeletén találták meg Siddharth holttestét, később pedig a készre épített alagsorban Venkatesan holttestére is rábukkantak.

A nyomozók a helyszínen egy erőszakos küzdelem nyomait is megtalálták. Az ügyészség szerint az előzetes bizonyítékok alapján mindkét áldozat tompa tárggyal okozott sérüléseket szenvedhetett. A halál pontos okát azonban egyelőre nem állapították meg, erre az orvosszakértői vizsgálat ad majd választ.

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A nyomozás során kiderült, hogy Venkatesant utoljára kedden reggel hét óra körül látták életben, amikor férje munkába indult. Siddharth körülbelül kilenc órakor elment egy szabadidős létesítménybe, majd nem sokkal dél után hazatért.