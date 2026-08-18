Szigorít az OpenAI: kevésbé lesz emberi a ChatGPT a tinik számára

Az OpenAI több új biztonsági funkciót vezet be a 18 év alatti ChatGPT-felhasználók számára. Az újonnan létrehozott tinédzserfiókok tulajdonosai kikapcsolhatják az emberi hangra emlékeztető hangválaszokat, így a chatbot kevésbé tűnik majd egy valódi személynek.

Több új biztonsági funkciót vezetnek be a 18 év alatti ChatGPT-felhasználók számára - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendszer emellett rendszeresen arra is emlékezteti majd a fiatalokat, hogy tartsanak szünetet a használatban.

A ChatGPT azt is jelezni fogja, hogy mesterséges intelligencia, és nem kell azonnal választ adniuk neki.

Az OpenAI közölte, hogy a változtatásokat nem egy konkrét, gyermekeket érintő probléma miatt vezetik be, ugyanakkor egyre több aggodalom övezi azokat az eseteket, amikor emberek meg vannak győződve arról, hogy az általuk használt mesterséges intelligencia tudattal rendelkezik.

Az új rendszerben a tinédzserfiók alapértelmezett lesz azoknál, akik regisztrációkor megadják, hogy tinédzserek, illetve azoknál is, akikről az OpenAI saját rendszere megállapítja, hogy 18 év alattiak. A vállalat azt nem részletezte, pontosan hogyan azonosítja majd a fiatalokat. A 13 év alattiak továbbra sem használhatják a szolgáltatást.

Illusztráció

Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Tanulási idő és „csendes időszak”

Az OpenAI korábban bevezette a Study Mode-ot, amelyben a ChatGPT úgy segít a diákoknak a tanulásban, hogy nem adja meg egyszerűen a megoldásokat. A fiatalok mostantól azt is beállíthatják, hogy bizonyos időszakokban automatikusan ez legyen az alapértelmezett mód.

Emellett „csendes időszakokat” is megadhatnak, amikor a chatbot teljesen kikapcsol számukra. Az OpenAI szerint a ChatGPT-t használó fiatalok közül 10-ből 9 tanuláshoz veszi igénybe a mesterséges intelligenciát – írja a BBC.

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Fotó: Pixabay

A ChatGPT értesíti a szülőket szükség esetén

Az új intézkedések között szerepel az étkezési zavarokkal kapcsolatos kérések fokozott figyelése is.

Az ilyen jellegű, károsnak ítélt kérésekről a rendszer értesítheti a kapcsolt szülői fiókok tulajdonosait.

Az OpenAI szerint minden ilyen riasztást egy ember ellenőriz, mielőtt elküldenék a szülőnek. A vállalat célja, hogy az értesítés a kérés elküldésétől számított egy órán belül megérkezzen.