Chicago folyóját ellepték a gumikacsák: 90 ezer kacsa versenyzett a jótékonyságért

A verseny során egy teherautóból öntötték a folyóba a több tízezer gumikacsát, amelyek ezután mintegy 15 percen keresztül sodródtak a felhőkarcolókkal övezett vízen. A győztes és a második helyezett kacsát végül a szervezők emelték ki a folyóból.
Több százezer dollárt gyűjtött már a különleges verseny
A Chicago Ducky Derby évről évre több ezer résztvevőt vonz, miközben fontos támogatást biztosít a Special Olympics Illinois számára. A rendezvényhez kapcsolódó fesztiválon a látogatók óriási gumikacsákkal fotózkodhattak, rajzolhattak és különböző programokon vehettek részt.
A résztvevők egy-egy gumikacsa örökbefogadásával támogathatták a szervezetet. Egy „magányos kacsa” 10 dollárért vásárolható meg, amely egy sportoló étkezését biztosítja egy verseny során, míg a hat kacsából álló csomag már egy teljes csapat számára jelent segítséget.
A rendezvény eddig több mint 480 ezer dollárt gyűjtött össze.
A győztes kacsa tulajdonosa egy sportautót nyerhetett, míg a második helyezett 2500 dolláros pénzjutalmat kapott.
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Egy sportoló választotta ki a győztest
A befutó kacsát Becky Cavanagh, a Ducky Derby nagykövete és a Special Olympics egyik 13 éve versenyző sportolója választotta ki. A tömeg hatalmas ünnepléssel fogadta, amikor magasba emelte a győztes gumikacsát.
Cavanagh szerint a Special Olympics legfontosabb része az, hogy új barátokat lehet szerezni, és örömmel vett részt abban, hogy ő választhatta ki a verseny győztesét.
A Special Olympics Illinois az állam egész területén szervez sportversenyeket fogyatékossággal élő és speciális igényű emberek számára.
A szervezők szerint a Ducky Derby nemcsak pénzügyi támogatást jelent, hanem lehetőséget is arra, hogy minél többen megismerjék a sportolók történeteit és a közösség erejét.