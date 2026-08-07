A verseny során egy teherautóból öntötték a folyóba a több tízezer gumikacsát, amelyek ezután mintegy 15 percen keresztül sodródtak a felhőkarcolókkal övezett vízen. A győztes és a második helyezett kacsát végül a szervezők emelték ki a folyóból.

Chicago folyóját ellepték a gumikacsák: 90 ezer kacsa versenyzett a jótékonyságért

Fotó: / Anadolu via AFP

Több százezer dollárt gyűjtött már a különleges verseny

A Chicago Ducky Derby évről évre több ezer résztvevőt vonz, miközben fontos támogatást biztosít a Special Olympics Illinois számára. A rendezvényhez kapcsolódó fesztiválon a látogatók óriási gumikacsákkal fotózkodhattak, rajzolhattak és különböző programokon vehettek részt.

A résztvevők egy-egy gumikacsa örökbefogadásával támogathatták a szervezetet. Egy „magányos kacsa” 10 dollárért vásárolható meg, amely egy sportoló étkezését biztosítja egy verseny során, míg a hat kacsából álló csomag már egy teljes csapat számára jelent segítséget.

A rendezvény eddig több mint 480 ezer dollárt gyűjtött össze.

A győztes kacsa tulajdonosa egy sportautót nyerhetett, míg a második helyezett 2500 dolláros pénzjutalmat kapott.

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