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Chicago folyóját ellepték a gumikacsák: 90 ezer kacsa versenyzett a jótékonyságért

1 órája
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Látványos jelenetnek lehettek szemtanúi Chicago lakói és turistái, amikor több mint 90 ezer sárga gumikacsa egyszerre került a város folyójába. A Chicago Ducky Derby nevű éves rendezvény nemcsak különleges látványosság, hanem jótékonysági esemény is, amely a Special Olympics Illinois szervezet munkáját támogatja.
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versenychicago ducky derbyducky derby

A verseny során egy teherautóból öntötték a folyóba a több tízezer gumikacsát, amelyek ezután mintegy 15 percen keresztül sodródtak a felhőkarcolókkal övezett vízen. A győztes és a második helyezett kacsát végül a szervezők emelték ki a folyóból.

Chicago folyóját ellepték a gumikacsák: 90 ezer kacsa versenyzett a jótékonyságért
Chicago folyóját ellepték a gumikacsák: 90 ezer kacsa versenyzett a jótékonyságért
Fotó:   / Anadolu via AFP

Több százezer dollárt gyűjtött már a különleges verseny

A Chicago Ducky Derby évről évre több ezer résztvevőt vonz, miközben fontos támogatást biztosít a Special Olympics Illinois számára. A rendezvényhez kapcsolódó fesztiválon a látogatók óriási gumikacsákkal fotózkodhattak, rajzolhattak és különböző programokon vehettek részt.

A résztvevők egy-egy gumikacsa örökbefogadásával támogathatták a szervezetet. Egy „magányos kacsa” 10 dollárért vásárolható meg, amely egy sportoló étkezését biztosítja egy verseny során, míg a hat kacsából álló csomag már egy teljes csapat számára jelent segítséget.

A rendezvény eddig több mint 480 ezer dollárt gyűjtött össze.

A győztes kacsa tulajdonosa egy sportautót nyerhetett, míg a második helyezett 2500 dolláros pénzjutalmat kapott.

A képre kattintva galéria nyílik:

gumikacsa, Chicago folyót, gumikacsaChicagofolyó, CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES - AUGUST 6: Thousands of rubber ducks race down the Chicago River during the 21st annual Chicago Ducky Derby in Chicago, Illinois, United States, on Augus
Galéria: Hihetetlen látvány, több tízezer gumikacsa lepte el a Chicago folyót
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21. alkalommal rendezték meg a Chicago Ducky Derbyt a Chicago folyón

Egy sportoló választotta ki a győztest

A befutó kacsát Becky Cavanagh, a Ducky Derby nagykövete és a Special Olympics egyik 13 éve versenyző sportolója választotta ki. A tömeg hatalmas ünnepléssel fogadta, amikor magasba emelte a győztes gumikacsát.

Cavanagh szerint a Special Olympics legfontosabb része az, hogy új barátokat lehet szerezni, és örömmel vett részt abban, hogy ő választhatta ki a verseny győztesét.

A Special Olympics Illinois az állam egész területén szervez sportversenyeket fogyatékossággal élő és speciális igényű emberek számára.

A szervezők szerint a Ducky Derby nemcsak pénzügyi támogatást jelent, hanem lehetőséget is arra, hogy minél többen megismerjék a sportolók történeteit és a közösség erejét.

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