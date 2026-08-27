Új kutatás állítja: ezzel a módszerrel nagyobb eséllyel tehetjük le végleg a cigarettát

A dohányzásról leszokni próbálóknak nagyobb esélyük lehet a sikerre, ha nikotinos e-cigarettát használnak – derül ki egy átfogó kutatásból. A Cochrane kutatói 80 vizsgálat eredményeit elemezték, amelyekben csaknem 30 ezer ember vett részt.

A cigaretta letételében a nikotinos e-cigaretta hatékonyabb segítség lehet a hagyományos módszereknél – derül ki egy átfogó kutatásból.

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Hatékonyabb lehet, mint a tapasz vagy a rágógumi

A vizsgálatok alapján a nikotinos e-cigaretta eredményesebbnek bizonyult a hagyományos nikotinpótló módszereknél, például a tapaszoknál, a rágóguminál vagy a leszokást támogató programoknál. A kutatók szerint

a nikotinos e-cigaretta mintegy 60 százalékkal növelte a leszokás esélyét: míg a hagyományos módszerekkel száz emberből körülbelül hatnak sikerült abbahagynia a dohányzást, e-cigarettával ez az arány tízre emelkedett.

A nikotint tartalmazó készülékek a nikotinmentes változatoknál is eredményesebbnek bizonyultak. A vizsgálat készítői szerint ugyanakkor a későbbi áttérés a mentes változatra segíthet abban, hogy valaki fokozatosan elhagyja a függőséget okozó anyagot – írja a BBC.

Az új, citizin hatóanyagú, dohányzásról való leszokást segítő gyógyszer is hatékonynak bizonyulhat, az e-cigaretta azonban akár ennél is jobb eredményt hozhat. Ennek megerősítéséhez további kutatásokra van szükség.

Nem veszélytelen, de jóval kevésbé ártalmas a cigarettánál

A szakértők szerint az e-cigaretta használata nem kockázatmentes, ugyanakkor lényegesen kevésbé ártalmas, mint a hagyományos dohányzás. A Cochrane elemzése során nem találtak bizonyítékot arra, hogy a dohányzásról való leszokás céljából használt e-cigaretta növelné a súlyos egészségkárosodás kockázatát.

A hosszú távú következmények azonban egyelőre nem ismertek.

A kutatás ráadásul kizárólag szabályozott, ellenőrzött termékekre terjedt ki, az engedély nélküli e-cigarettákat nem vizsgálták.

Csak a dohányzásról leszokóknak jelenthet alternatívát

A tanulmány szerzői szerint az e-cigaretta azoknak jelenthet segítséget, akik a hagyományos cigarettáról szeretnének leszokni. Azoknak, akik nem dohányoznak, továbbra sem ajánlott e-cigarettára váltaniuk, mivel annak használata is járhat egészségügyi kockázatokkal.