Dollármilliók a garázsban: megmutatta luxusautó-gyűjteményét Cristiano Ronaldo

A világ legjobban kereső focistája – aki éves szinten 280 millió dollárt, azaz nagyjából 89,3 milliárd forintot keres – bizony megengedheti magának, hogy megvegyen bármit, ami csak megtetszik neki. Cristiano Ronaldo nem csak a pályán nyújtott teljesítménye után kap pénzt, de a különböző szponzorszerződések és más kifizetések ugyancsak növelik szinte felfoghatatlan vagyonát. A percenként (átszámítva) 170 ezer forintot bezsebelő Ronaldo nem is igazán fogja vissza magát. Imádja a sportkocsikat, amiből jó pár parkol is a garázsában.

Cristiano Ronaldo a világ legjobban kereső focistája

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo luxuskocsijai

A sztárfocista Instagram-oldalán engedett betekintést luxusautó-gyűjteményébe. Garázsa gyakorlatilag elmenne egy autószalonnak is, sőt! "Játékaim" – írta a lapozgatós poszt mellé. A The Sun szakértői alaposabban szemügyre vették a fotókat, és megnézték, milyen autócsodákat gyűjtött be a 41 éves klasszis.

A legkomolyabb játékszer egy különlegesen ritka Bugatti Centodieci (a fehér sportkocsi pont Ronaldo mögött az első fotón), ami átszámítva nagyjából 5,3 milliárd forintot ér. Nem véletlenül: az egész világon 10 darab van belőle. Emellett van még egy Bugatti Chiron (2,1 milliárd forint) és egy Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (1 milliárd forint).

Ronaldo büszke tulajdonosa egy Ferrari SP3 Daytona (2,5 milliárd forint) és egy Ferrari Monza SP1 (2,1 milliárd forint, ennek a motorháztetején ül az első képen a labdarúgó) sportkocsiknak.

És akkor jöjjenek a McLarenek! A McLaren Speed­tail átszámítva egymilliárd forintot ér, míg a McLaren Senna "csupán" 500 milliót.