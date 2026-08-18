Azt hitték, fiuk csak alszik a hátsó ülésen – 100 kilométerrel később derült ki, hogy meghalt

Egy 31 éves férfi vesztette életét egy olaszországi autópályán, miközben szüleivel Romániából a franciaországi Montpellier-be utazott. A családi tragédia vasárnap reggel, az A21-es autópályán történt – számolt be róla a Focus.

Egy autópálya-pihenőnél derült fény a családi tragédiára (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Családi tragédia történt az A21-es autópályán

Az apa reggel fél nyolc körül állt meg egy Casteggio és Voghera közötti pihenőhelynél. Ekkor vette észre, hogy fia összeroskadva fekszik a hátsó ülésen, és semmire sem reagál.

A lap beszámolója szerint ekkorra mintegy 100 kilométert tettek meg azóta, hogy a 31 éves férfi utoljára megszólalt.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni a férfit, csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A 31 éves férfinak korábban szívproblémái voltak, a Focus szerint pedig évek óta elhízással is küzdött. Állapota miatt oxigénpalackokat vitt magával az utazásokra, ezek az autóban is ott voltak.

A rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy hirtelen fellépő egészségügyi probléma vezetett a férfi halálához. A pontos halálokot azonban egyelőre nem állapították meg.