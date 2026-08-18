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családi tragédia

Azt hitték, fiuk csak alszik a hátsó ülésen – 100 kilométerrel később derült ki, hogy meghalt

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Romániából Franciaországba tartott autóval egy család, amikor 31 éves fiuk az út során életét vesztette. A szülők azt hitték, hogy a hátsó ülésen alszik, és csak mintegy 100 kilométerrel később, egy autópálya-pihenőnél vették észre, hogy nem reagál.
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családi tragédiaautópályahirtelen halál

Egy 31 éves férfi vesztette életét egy olaszországi autópályán, miközben szüleivel Romániából a franciaországi Montpellier-be utazott. A családi tragédia vasárnap reggel, az A21-es autópályán történt – számolt be róla a Focus.

családi tragédia, olasz autópálya, A21-es autópálya, 31 éves férfi, Montpellier, szívprobléma, Olaszország Egy autópálya-pihenőnél derült fény a családi tragédiára
Egy autópálya-pihenőnél derült fény a családi tragédiára (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Családi tragédia történt az A21-es autópályán

Az apa reggel fél nyolc körül állt meg egy Casteggio és Voghera közötti pihenőhelynél. Ekkor vette észre, hogy fia összeroskadva fekszik a hátsó ülésen, és semmire sem reagál.

A lap beszámolója szerint ekkorra mintegy 100 kilométert tettek meg azóta, hogy a 31 éves férfi utoljára megszólalt.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni a férfit, csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A 31 éves férfinak korábban szívproblémái voltak, a Focus szerint pedig évek óta elhízással is küzdött. Állapota miatt oxigénpalackokat vitt magával az utazásokra, ezek az autóban is ott voltak.

A rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy hirtelen fellépő egészségügyi probléma vezetett a férfi halálához. A pontos halálokot azonban egyelőre nem állapították meg.

 

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