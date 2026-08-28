Csörgőkígyó mászott ki a tengerből egy kaliforniai strandon

A Crystal Cove strandon pihenő Nicky Paris éppen visszatért volna a törölközőjéhez augusztus 20-án, amikor meglátta, hogy egy csörgőkígyó kimászik az óceánból. A humorista az ABC7-nek azt mondta, hogy korábban valami megcsiklandozta a nagylábujját, majd a kígyó a szandáljai között is átkúszott.

Hatalmas csörgőkígyó lepte meg a strandolókat Kaliforniában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Hatalmas csörgőkígyó lepte meg a strandolókat Kaliforniában

Szerencsére nem harapta meg, de Paris figyelmeztette a strandolókat, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem a környezetükre is figyeljenek.

A Crystal Cove területén egyébként nem ritka a kígyók jelenléte. Több faj is él a környéken, köztük a mérges déli csendes-óceáni csörgőkígyó, amely akár 1,2–1,5 méteresre is megnőhet.