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strand

Csörgőkígyó mászott ki a tengerből egy kaliforniai strandon

1 órája
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Egy hatalmas csörgőkígyó bukkant fel egy dél-kaliforniai strandon, ráadásul egy férfi szerint néhány pillanattal korábban még a lábujját is megérinthette a hüllő.
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strandnicky pariskígyó

A Crystal Cove strandon pihenő Nicky Paris éppen visszatért volna a törölközőjéhez augusztus 20-án, amikor meglátta, hogy egy csörgőkígyó kimászik az óceánból. A humorista az ABC7-nek azt mondta, hogy korábban valami megcsiklandozta a nagylábujját, majd a kígyó a szandáljai között is átkúszott.

csörgőkígyó
Hatalmas csörgőkígyó lepte meg a strandolókat Kaliforniában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Hatalmas csörgőkígyó lepte meg a strandolókat Kaliforniában

Szerencsére nem harapta meg, de Paris figyelmeztette a strandolókat, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem a környezetükre is figyeljenek.

A Crystal Cove területén egyébként nem ritka a kígyók jelenléte. Több faj is él a környéken, köztük a mérges déli csendes-óceáni csörgőkígyó, amely akár 1,2–1,5 méteresre is megnőhet.

 

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