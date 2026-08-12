Darazsak vették birtokba egy brit nő irodáját – hatalmas fészket építettek

Eilish Rothney egy brit természetvédelmi rezervátumban dolgozik, ahol a darazsak szabadsága alatt vették birtokba az irodáját. A hatalmas darázsfészek egy iratokkal teli polc köré épült, a rovarok pedig még mindig dolgoznak rajta – számolt be a Daily Mail.

Darazsak ezrei költöztek be egy természetvédelmi őr irodájába, ahol hatalmas darázsfészket építettek egy iratokkal teli polc köré (illusztráció) Fotó: Unsplash

Hatalmas darázsfészek épült egy nő irodájában

Darazsak ezrei költöztek be Eilish Rothney irodájába, miközben a brit természetvédelmi őr szabadságon volt.

A rovarok egy ajtókereten lévő nyíláson jutottak be, majd apró fadarabokból hatalmas darázsfészket építettek egy polc köré.

Rothney szerint a fészek legalább egy hónapja épül. A darazsak eltűrik, hogy időnként bemenjen dolgozni, ő pedig igyekszik nem megzavarni őket. Tréfásan úgy fogalmazott, több ezer új kollégája érkezett engedély nélkül, akik a felvételi folyamatot is kihagyták.

Finally an acceptable excuse to work from home! Wildlife warden is forced out of her office when thousands of WASPS move in and build giant nest https://t.co/VnJnoQlHns — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026

A Norfolk Wildlife Trust hangsúlyozta, hogy a darazsak fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, többek között más rovarok számát is szabályozzák.

A szervezet azt tanácsolja, hogy aki darázsfészket talál, kérjen szakértői segítséget, mert annak megzavarása veszélyes lehet.

Darázsfészek van az otthonodnál? Így védekezz okosan

A darazsak a legjobb családi összejövetelt is képesek megzavarni. Hogy a kertünkben darázsfészek rejtőzik, a legtöbbször csak akkor derül ki, amikor a rovarok már rendszeresen felbukkannak. Szerencsére léteznek olyan kíméletes megoldások, amelyek segíthetnek távol tartani a fullánkosokat. Próbáld ki a tippjeinket a darazsak ellen!