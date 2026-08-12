Darazsak vették birtokba egy brit nő irodáját – hatalmas fészket építettek

Eilish Rothney egy brit természetvédelmi rezervátumban dolgozik, ahol a darazsak szabadsága alatt vették birtokba az irodáját. A hatalmas darázsfészek egy iratokkal teli polc köré épült, a rovarok pedig még mindig dolgoznak rajta – számolt be a Daily Mail.
Hatalmas darázsfészek épült egy nő irodájában
Darazsak ezrei költöztek be Eilish Rothney irodájába, miközben a brit természetvédelmi őr szabadságon volt.
A rovarok egy ajtókereten lévő nyíláson jutottak be, majd apró fadarabokból hatalmas darázsfészket építettek egy polc köré.
Rothney szerint a fészek legalább egy hónapja épül. A darazsak eltűrik, hogy időnként bemenjen dolgozni, ő pedig igyekszik nem megzavarni őket. Tréfásan úgy fogalmazott, több ezer új kollégája érkezett engedély nélkül, akik a felvételi folyamatot is kihagyták.
A Norfolk Wildlife Trust hangsúlyozta, hogy a darazsak fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, többek között más rovarok számát is szabályozzák.
A szervezet azt tanácsolja, hogy aki darázsfészket talál, kérjen szakértői segítséget, mert annak megzavarása veszélyes lehet.
Darázsfészek van az otthonodnál? Így védekezz okosan
A darazsak a legjobb családi összejövetelt is képesek megzavarni. Hogy a kertünkben darázsfészek rejtőzik, a legtöbbször csak akkor derül ki, amikor a rovarok már rendszeresen felbukkannak. Szerencsére léteznek olyan kíméletes megoldások, amelyek segíthetnek távol tartani a fullánkosokat. Próbáld ki a tippjeinket a darazsak ellen!