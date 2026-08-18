Özönvízszerű eső okozott földcsuszamlást Dél-Koreában

Napok óta heves esőzés sújtja Dél-Korea déli részeit, amely egy ember halálát és több sérülést is okozott. Az esőzéseket Dél-Kjongszang tartományban regisztrálták, köztük Kodzse városában is, ahol a hétvégén lezúduló 800 mm-es özönvízszerű eső földcsuszamláshoz vezetett.

Heves esőzések sújtják Dél-Korea déli részét (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Heves esőzések sújtják Dél-Korea déli részét

Az eső még hétfőn is esett, így este 6 órára az összesített csapadékmennyiség elérte a 912 mm-t. A hírek szerint a rendőrök és a tűzoltók három lakót menekítettek ki egy földcsuszamlás sújtotta lakóépületből, egyikük azonban szívrohamot szenvedett el, és később a kórházban halottnak nyilvánították. A minisztérium közlése szerint két másik ember megsérült Kodzse városában, további kettő pedig a közeli településeken.

Kodzséban szombattól hétfő reggel 8 óráig 805,7 mm eső esett, míg a szomszédos Tongyeong városában ugyanezen időszakban 671,9 mm. A tartomány más részein 240 és 340 mm közötti csapadékmennyiség esett.

A Dél-Koreát szombat óta sújtó heves esőzések miatt - amelyek 3580 házban okoztak áramszünetet -, a hatóságok figyelmeztetéseket adtak ki és mintegy 390 embert evakuáltak. A helyi médiában kedden a meteorológiai tisztviselőkre hivatkozva azt írták, hogy Dél-Kjongszang tartományban mindössze két nap alatt hullott egy egész nyárra jellemző csapadékmennyiség, Kodzse és Tongyeong városokban pedig rekordmennyiségű csapadék esett egy nap alatt.

Torrential rain caused rivers to overflow and triggered severe flooding in South Korea’s southern city of Geoje.



One person killed and three injured. Authorities evacuated around 100 residents amid fears of further landslides.#Geoje #southkorea #rain pic.twitter.com/dRdSAy71wB — Ravinder Singh (@ravindraJourno) August 17, 2026

A hatóságok közlése szerint tizenkét iskolát és óvodát árasztott el a víz, a tűzoltók pedig több tucat hívást kaptak a lakosoktól, akik az eső okozta károkkal és balesetekkel kapcsolatban kértek segítséget. Han Szongszuk miniszterelnök utasította a rendőrséget, a tűzoltókat és a további hatóságokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a heves esőzés miatt bajba jutott lakosok megmentése érdekében - írja a Guardian.