Özönvízszerű eső okozott földcsuszamlást Dél-Koreában

Napok óta heves esőzés sújtja Dél-Korea déli részeit, amely egy ember halálát és több sérülést is okozott. Az esőzéseket Dél-Kjongszang tartományban regisztrálták, köztük Kodzse városában is, ahol a hétvégén lezúduló 800 mm-es özönvízszerű eső földcsuszamláshoz vezetett.
Heves esőzések sújtják Dél-Korea déli részét
Az eső még hétfőn is esett, így este 6 órára az összesített csapadékmennyiség elérte a 912 mm-t. A hírek szerint a rendőrök és a tűzoltók három lakót menekítettek ki egy földcsuszamlás sújtotta lakóépületből, egyikük azonban szívrohamot szenvedett el, és később a kórházban halottnak nyilvánították. A minisztérium közlése szerint két másik ember megsérült Kodzse városában, további kettő pedig a közeli településeken.
Kodzséban szombattól hétfő reggel 8 óráig 805,7 mm eső esett, míg a szomszédos Tongyeong városában ugyanezen időszakban 671,9 mm. A tartomány más részein 240 és 340 mm közötti csapadékmennyiség esett.
A Dél-Koreát szombat óta sújtó heves esőzések miatt - amelyek 3580 házban okoztak áramszünetet -, a hatóságok figyelmeztetéseket adtak ki és mintegy 390 embert evakuáltak. A helyi médiában kedden a meteorológiai tisztviselőkre hivatkozva azt írták, hogy Dél-Kjongszang tartományban mindössze két nap alatt hullott egy egész nyárra jellemző csapadékmennyiség, Kodzse és Tongyeong városokban pedig rekordmennyiségű csapadék esett egy nap alatt.
A hatóságok közlése szerint tizenkét iskolát és óvodát árasztott el a víz, a tűzoltók pedig több tucat hívást kaptak a lakosoktól, akik az eső okozta károkkal és balesetekkel kapcsolatban kértek segítséget. Han Szongszuk miniszterelnök utasította a rendőrséget, a tűzoltókat és a további hatóságokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a heves esőzés miatt bajba jutott lakosok megmentése érdekében - írja a Guardian.
Mindeközben a heves monszunesők elárasztották az utcákat és megbénították a forgalmat a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában is, ami miatt a kormány hétfőn felfüggesztette a kormányzati munkálatokat, és arra kérte az iskolákat, hogy térjenek át az online oktatásra.