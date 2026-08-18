Delfinek jelentek meg az ír Galway megye partjainál, Cleggan közelében, a raj ráadásul rendkívül közel úszott a parthoz. Az állatok egymás után ugrottak ki a vízből, a jelenetet pedig a strandolók ámulattal figyelték.

Delfinek ejtették ámulatba a strandolókat, méterekre a parttól ugráltak a tengerben Fotó: DAVID FLEETHAM / StockTrek Images via AFP

A szakemberek szerint az ilyen látványos ugrásoknak azonban nem feltétlenül csak játékos oka van. Kevin Garvin, a Mayo megyében található Achill Experience Aquarium munkatársa szerint a delfinek gyakran azért terelik a halrajokat a sekélyebb vizek felé, hogy könnyebben zsákmányhoz jussanak.

Az ugrálás is része lehet a vadászatnak: az állatok egyes esetekben a vízből kiugorva próbálják elkábítani a halakat, miközben fokozatosan a part felé terelik a zsákmányt.

Garvin szerint az elmúlt években egyre gyakrabban lehet a delfineket az ír partok közelében látni. Ebben szerepet játszhat a tengerek emelkedő hőmérséklete, illetve az is, hogy egyes halfajok elterjedése megváltozott.

Kevin Flannery, a Dingle Aquarium tengerbiológusa szerint Írország vizeiben olyan halfajok is egyre gyakrabban megjelennek, amelyek korábban ritkák voltak vagy hosszú időre eltűntek. Szardínia és szardella is előfordul a térségben, és a melegebb tengervíz miatt ezek a halrajok északabbra húzódhatnak. A táplálékot követő delfinek így szintén közelebb kerülnek a parthoz.

A látványosság mögött komoly természetvédelmi problémák húzódnak

A part közelében megjelenő delfinek egyre nagyobb érdeklődést keltenek, ez pedig az úgynevezett tengeri ökoturizmus fellendüléséhez is hozzájárul. Ken O'Sullivan tengeri természetfotós és dokumentumfilmes szerint azonban megfelelő szabályozás nélkül az állatok megfigyelése könnyen zaklatássá válhat.

A szakember szerint egyes hajók túl közel mennek a tengeri emlősökhöz, miközben a közösségi médiában egyre több olyan felvétel jelenik meg, amelyet drónokkal vagy a természetes élőhelyeket megzavarva készítenek.

O'Sullivan úgy látja, hogy jelenleg túl kevés az ellenőrzés, miközben a tengeri élővilág megfigyelése egyre népszerűbb. Különösen a delfinek lehetnek veszélyben, mivel gyakran kíváncsian közelítenek a hajókhoz, így a felelőtlen hajósok könnyebben túl közel kerülhetnek hozzájuk.