Azt hitte, egy egér ébresztette fel, de valami sokkal durvább történt

Dr. Krista Edelman, egy virginiai orvos éppen aludt, amikor egy különös érzés ébresztette fel. Álmában azt hitte, egy „kisegér” próbál bejutni a szájába, ám hamar kiderült, hogy ennél sokkal bizarrabb dolog történik: egy denevér próbált a fogai között a szájába furakodni.

Denevér próbált az alvó dokinő szájába mászni

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Amikor félig még álomban érzékelte, hogy valami az arca körül mozog, először csak azt érezte, hogy az állat „nyálkás, szőrös és hideg”. Ezután azonban felismerte, hogy egy denevér van az arcán.

A nő szerint a denevér nem egyszerűen csak a közelében repkedett. Megpróbált a szája és az ajkai közé furakodni, és a fogain is át akart jutni.

Edelman végül megragadta az állatot, majd átdobta a szoba másik végébe. Ezután felébresztette a férjét, és közölte vele, hogy egy denevér megpróbált bejutni a szájába.

Azonnal a veszettség miatt kezdett aggódni

A kezdeti sokk után az orvos gyorsan utánanézett, mi a teendő ilyen helyzetben. Felhívott egy fertőző betegségekkel foglalkozó orvos barátot is, hogy megtudja, szüksége lehet-e azonnal veszettség elleni kezelésre.

Barátja komolyan vette a történteket, és azt tanácsolta, hogy Edelman minél hamarabb kapjon ellátást.

Az orvos később rájött arra is, hogy a sérülés helye miatt különösen fontos a gyors cselekvés. Mint elmondta, korábban nem gondolt bele, hogy a fejhez közeli expozíció jelentősen felgyorsíthatja a fertőzés kockázatát.

Elfogta a denevért, és ez menthette meg a felesleges kezeléstől

Az eset egyik legfontosabb részlete, hogy az orvosnak sikerült befognia a denevért, így az állatot meg lehetett vizsgálni veszettség szempontjából.

A veszettség kezelés nélkül szinte minden esetben halálos kimenetelű, ezért a lehetséges expozíciót nem szabad félvállról venni.

A szakember azt javasolta, hogy hasonló esetben, ha biztonságosan megoldható, az emberek fogják be a denevért, majd vegyék fel a kapcsolatot a helyi egészségügyi hatósággal. A vizsgálat nagyjából 48 órán belül eredményt adhat.

Edelman denevérének tesztje végül negatív lett, így nem volt szüksége veszettség elleni oltásra.