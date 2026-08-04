Mindössze 10 nappal gyermeke születése után kapott egy sokkoló diagnózist egy nő

Egy újdonsült édesanya, akinek a fáradtságát és vérző ínyét gyakori terhességi tüneteknek gondolták, elárulta, hogy teljesen váratlanul érte, amikor 10 nappal a szülés után sokkoló diagnózist kapott.
Tíz nappal első gyermeke születés után kapta meg rákdiagnózisát az édesanya
A 33 éves Rebecca Robinson, aki férjével, Jamesszel Leedsben él, 2024-es terhessége alatt fáradtsága panaszkodott, de amikor a 28. héten egy vérvizsgálat alacsony vasszintet jelzett, a szülésznője nem aggódott. Sőt, még fogorvosa sem, amikor várandóssága utolsó heteiben vérezni kezdett ínye. Mégis ő úgy gondolta, hogy valami nincsen rendben.
Alig 10 nappal a szülés után az újdonsült édesanyával közölték, hogy akut mieloid leukémiája (AML) van, és két napon belül el kell kezdenie a 6 hónapos kezelést. Rebecca végig úgy érezte, mintha ellopták volna tőle a kislányával, Annabellel töltött idejét.
Nagyon bűntudatom volt Annabel miatt, mert nem ezt az életet szerettem volna neki. Azt akartam, hogy járhassak vele babaórákra, és csak a szülési szabadságomat töltsem távol a munkától, de a valóság teljesen más volt. Úgy éreztem, mintha kirabolták volna...
- idézte fel az édesanya, aki szerencsére az első kör kemoterápiás kezelés után remisszióba került.
Rebecca elárulta, hogy szinte sosem volt beteg, így sokkét érte a vérrák diagnózisa. Mikor alacsony volt vasszintje csak étrend-kiegészítőt javasolt neki orvosa, míg a fáradtságot ő maga is csak a terhességre fogta.
A fogorvos azt mondta: "Ez csak egy fertőzés, de nincs értelme antibiotikumot adni, mert 40 hetes terhes vagy. Persze, hogy vérezni fog az ínyed."
2024. április 26-án, a szülés alatt Rebecca epidurális érzéstelenítést kért, ekkor az orvosok vért vettek, ami kimutatta, hogy alacsony a vérlemezkeszáma. Alig néhány órával a szülés után magas láza lett, majd nyolc napig kórházban tartották, ahol minden nap vérvizsgálatot végeztek rajta, hogy ellenőrizzék az értékeit. Bár tudták, hogy nincs szepszise és a placenta is megfelelően távozott testéből, valami nem volt rendben.
10 nappal a szülés után visszahívták a kórházba csontvelő-biopsziára, majd május 7-én, miközben újszülött gyermekét ölelte, közölték vele, hogy AML-je van.
Bevittek egy szobába, és azt mondták: "Leukémiád van. Ma biopsziát fogunk csinálni, hogy pontosan kiderítsük, mi a baj, de hat hétig bent kell lenned, és abba kell hagynod a szoptatást, mert a kemoterápia mérgezővé teszi a tejedet"
- magyarázta.
2 nappal később Rebecca megkezdte a kezelést, ami mély nyomot hagyott az újdonsült anyai élményeiben. Szerencsére az első kemoterápiás kör után remissziót ért el, de további három körön átesett, ami 2024 novemberében ért véget. Jelenleg háromhavonta biopsziára jár, és rendkívül hálás azért, hogy életben van.
Balszerencse volt, hogy a génem mutálódott, de szerencse, hogy a kezelés működött, és tudom, hogy ez csak a véletlenen múlik. Ez egy puszta szerencsejáték, és ez alkalommal én nyertem
- idézte szavait a Mirror.