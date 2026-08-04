Mindössze 10 nappal gyermeke születése után kapott egy sokkoló diagnózist egy nő

Egy újdonsült édesanya, akinek a fáradtságát és vérző ínyét gyakori terhességi tüneteknek gondolták, elárulta, hogy teljesen váratlanul érte, amikor 10 nappal a szülés után sokkoló diagnózist kapott.

Tíz nappal első gyermeke születés után kapta meg rákdiagnózisát az édesanya. (Képünk illusztráció) Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Tíz nappal első gyermeke születés után kapta meg rákdiagnózisát az édesanya

A 33 éves Rebecca Robinson, aki férjével, Jamesszel Leedsben él, 2024-es terhessége alatt fáradtsága panaszkodott, de amikor a 28. héten egy vérvizsgálat alacsony vasszintet jelzett, a szülésznője nem aggódott. Sőt, még fogorvosa sem, amikor várandóssága utolsó heteiben vérezni kezdett ínye. Mégis ő úgy gondolta, hogy valami nincsen rendben.

Alig 10 nappal a szülés után az újdonsült édesanyával közölték, hogy akut mieloid leukémiája (AML) van, és két napon belül el kell kezdenie a 6 hónapos kezelést. Rebecca végig úgy érezte, mintha ellopták volna tőle a kislányával, Annabellel töltött idejét.

Nagyon bűntudatom volt Annabel miatt, mert nem ezt az életet szerettem volna neki. Azt akartam, hogy járhassak vele babaórákra, és csak a szülési szabadságomat töltsem távol a munkától, de a valóság teljesen más volt. Úgy éreztem, mintha kirabolták volna...

- idézte fel az édesanya, aki szerencsére az első kör kemoterápiás kezelés után remisszióba került.

Rebecca elárulta, hogy szinte sosem volt beteg, így sokkét érte a vérrák diagnózisa. Mikor alacsony volt vasszintje csak étrend-kiegészítőt javasolt neki orvosa, míg a fáradtságot ő maga is csak a terhességre fogta.

A fogorvos azt mondta: "Ez csak egy fertőzés, de nincs értelme antibiotikumot adni, mert 40 hetes terhes vagy. Persze, hogy vérezni fog az ínyed."

2024. április 26-án, a szülés alatt Rebecca epidurális érzéstelenítést kért, ekkor az orvosok vért vettek, ami kimutatta, hogy alacsony a vérlemezkeszáma. Alig néhány órával a szülés után magas láza lett, majd nyolc napig kórházban tartották, ahol minden nap vérvizsgálatot végeztek rajta, hogy ellenőrizzék az értékeit. Bár tudták, hogy nincs szepszise és a placenta is megfelelően távozott testéből, valami nem volt rendben.