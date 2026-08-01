Diagnózisa után elkészítette saját koporsóját egy férfi: ma már azonban halloweeni dekorációnak használja

Amikor Ben Lagerrel közölték, hogy vesebetegsége van, úgy érezte mintha halálos ítéletet kapott volna. A Denverben élő gyógyszerész 60 éves volt, és több mint 20 éve küzdött egészségügyi problémákkal, mégis tüneteivel nem fordult orvoshoz, így diagnózist sem kapott.

Diagnózisa után elkezdte saját koporsóját elkészíteni a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Picasa

Diagnózisa után elkezdte saját koporsóját elkészíteni a férfi

Lager először akkor fordult orvoshoz, amikor rendkívül legyengült, majd 2020 decemberében IgAN-t diagnosztizáltak. Ez egy gyógyíthatatlan vesebetegség, amelyet feltehetően egy fertőzésre adott immunválasz okoz.

Nem igazán foglalkoztam ezzel. Már régóta tudtam, hogy vér van a vizeletemben

- mondja a most 65 éves férfi, aki már mindenkit arra biztat, hogyha valami nincs rendben keressen fel orvost.

Lager eredetileg eltitkolta egészségügyi problémáit még 75 éves felesége, Kathy elől is, aki végül megtalálta a baljós laboreredményeket, és elrángatta férjét egy nefrológushoz. Ekkor érkezett a lesújtó diagnózis: a férfi vesefunkciójának több mint felét elvesztette, így orvosai csak abban reménykedhettek, hogy néhány évig még kitartanak.

A férfi számára felajánlották, hogy jövőben kaphat egy dialízist, de őt ez nem érdekelte.

Én gyáva vagyok. Nem akartam ezt csinálni. Egyszerűen nem tudtam, hogyan kérhetnék vesét a barátaimtól vagy a családomtól, vagy hogyan tölthetném az életem felét dialízissel

- emlékezett vissza a férfi, aki akkoriban még úgy gondolta: az eltelt hatvan év már egy egész kész élet.

Így hát Lager elkezdte építeni saját koporsóját. Úgy gondolta, ha meg fog halni, akkor már megelőzi a labdát. Akciósan selejtfát vásárolt, majd online rendelt zsanérokat és kilincseket. Azt tervezte, hogy megkéri művész barátait, hogy díszítsék fel kedvenc bibliai részletivel a sírládát.

Nem tetszettek azok a flancos koporsók, amiket a temetkezésnél árulnak, ezért a sajátomat szeretem volna

Azonban terveit teljes átszőtte egy váratlan lehetőség. 2021-ben felajánlották neki a Trutakna kísérleti kezelésben való részvétel lehetőségét. Ez a gyógyszer két kulcsfontosságú jelet blokkol, amelyek az immunrendszert a vesék megtámadására késztetik IgAN-ban szenvedő betegeknél.