Évtizedekig titkolták: ebbe a luxusvillába költözött volna Diana hercegnő fiaival - galéria

Diana hercegnő életének utolsó hónapjait máig rengeteg találgatás övezi, ám egy dologban egyre több forrás ért egyet: a walesi hercegné komolyan fontolgatta, hogy maga mögött hagyja Nagy-Britanniát, és Kaliforniában kezd új életet fiaival, Vilmos és Harry herceggel.

Diana hercegnő Kaliforniába akart költözni a fiaival - Fotó: NORTHFOTO

Diana hercegnő háza

A tervek szerint a család egy lenyűgöző, mediterrán stílusú malibui villába költözött volna, amelyet akkori párja, Dodi Fayed vásárolt meg 1997 nyarán. A csaknem 840 négyzetméteres luxusingatlan öt holdnyi óceánparti telken fekszik Malibu exkluzív Paradise Cove negyedében, és minden megvan benne, amire egy új élethez szükség lehetett volna: hat hálószoba, vendégház, teniszpálya, medence, közvetlen tengerparti kijárat, valamint egy külön műterem is tartozik hozzá.

A ház története önmagában is különleges. Korábban Julie Andrews Oscar-díjas színésznő és férje, Blake Edwards filmrendező birtokolta, akik hosszú éveken át hollywoodi sztárok kedvelt találkozóhelyévé tették az ingatlant. Később teljesen átépítették, így nyerte el mai, mediterrán hangulatú formáját.

Nézd meg galériánkban a lenyűgöző házat: