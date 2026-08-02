Évtizedekig titkolták: ebbe a luxusvillába költözött volna Diana hercegnő fiaival - galéria

Diana hercegnő életének utolsó hónapjait máig rengeteg találgatás övezi, ám egy dologban egyre több forrás ért egyet: a walesi hercegné komolyan fontolgatta, hogy maga mögött hagyja Nagy-Britanniát, és Kaliforniában kezd új életet fiaival, Vilmos és Harry herceggel.
Diana hercegnő háza
A tervek szerint a család egy lenyűgöző, mediterrán stílusú malibui villába költözött volna, amelyet akkori párja, Dodi Fayed vásárolt meg 1997 nyarán. A csaknem 840 négyzetméteres luxusingatlan öt holdnyi óceánparti telken fekszik Malibu exkluzív Paradise Cove negyedében, és minden megvan benne, amire egy új élethez szükség lehetett volna: hat hálószoba, vendégház, teniszpálya, medence, közvetlen tengerparti kijárat, valamint egy külön műterem is tartozik hozzá.
A ház története önmagában is különleges. Korábban Julie Andrews Oscar-díjas színésznő és férje, Blake Edwards filmrendező birtokolta, akik hosszú éveken át hollywoodi sztárok kedvelt találkozóhelyévé tették az ingatlant. Később teljesen átépítették, így nyerte el mai, mediterrán hangulatú formáját.
Nézd meg galériánkban a lenyűgöző házat:
Diana egykori komornyikja, Paul Burrell évekkel később arról beszélt, hogy a hercegnő izgatottan mesélt neki amerikai terveiről. Szerinte Diana úgy érezte, az Egyesült Államokban végre megszabadulhat a brit társadalom és a királyi család állandó figyelmétől.
– Ez lesz az új életünk. Amerikában senki sem ítélkezik, nincs osztályrendszer, nincs az a nyomás, amit Angliában éreztem – idézte fel Diana szavait Burrell.
A hercegnő már azt is tervezgette, hogyan tölthetnének itt időt fiaival. A beszámolók szerint Vilmos és Harry szörfözhetett volna, szabadabban élhettek volna, és olyan gyermekkort kaphattak volna, amelyet a királyi kötelezettségek mellett Angliában nehezen élhettek meg.
A sors azonban közbeszólt. 1997. augusztus 31-én Diana hercegnő és Dodi Fayed életét vesztette a párizsi autóbalesetben, így a kaliforniai újrakezdésből soha nem lett valóság.
Érdekesség, hogy több mint húsz évvel később Harry herceg valóban Kaliforniába költözött Meghan Markle-lel. Egy korábbi dokumentumfilmben ő maga is utalt rá, hogy édesanyja annak idején komolyan gondolkodott azon, hogy Amerikában telepedjen le – vagyis részben megvalósult az az álom, amelyet Diana már nem élhetett meg.