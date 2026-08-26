Dolly Parton már évekkel ezelőtt elárulta, melyik dal szóljon a temetésén

Dolly Parton kérésére kis, zártkörű szertartást tartanak a közvetlen családtagok részvételével.

Dolly Parton. Fotó: BRIDGET BENNETT / AFP

Dolly Parton különleges dalt választott a saját temetésére

A countryénekesnő 2014-ben az Entertainment Weeklynek beszélt arról, hogy szerinte a temetésén biztosan felcsendül majd az I Will Always Love You. A dalt eredetileg ő írta és vette fel 1973-ban, Whitney Houston 1992-es feldolgozása azonban világszerte ismertté tette.

Parton akkor Whitney Houston 2012-es temetését is felidézte. Amikor Houston koporsóját kivitték a templomból, az I Will Always Love You szólt, ami könnyekig meghatotta Partont.

A saját temetésére azonban nem ezt a dalt választotta.

„Van egy dal, az If We Never Meet Again. Ez egy régi country-gospel templomi ének arról, hogy ha ezen az oldalon már nem találkozunk, akkor azon a gyönyörű parton találkozunk” – mondta Parton.

A dal azért is volt különösen fontos számára, mert édesapja kedvence volt, és az ő temetésén is ezt énekelték.

Parton unokaöccse, Bryan Seaver a halálhír bejelentésekor azt is elmondta, hogy nagynénje azt kérte, gyönyörű, puha pamutágyban helyezzék örök nyugalomra.