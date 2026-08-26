Dolly Parton már évekkel ezelőtt elárulta, melyik dal szóljon a temetésén

Dolly Parton kérésére kis, zártkörű szertartást tartanak a közvetlen családtagok részvételével.
Dolly Parton különleges dalt választott a saját temetésére
A countryénekesnő 2014-ben az Entertainment Weeklynek beszélt arról, hogy szerinte a temetésén biztosan felcsendül majd az I Will Always Love You. A dalt eredetileg ő írta és vette fel 1973-ban, Whitney Houston 1992-es feldolgozása azonban világszerte ismertté tette.
Parton akkor Whitney Houston 2012-es temetését is felidézte. Amikor Houston koporsóját kivitték a templomból, az I Will Always Love You szólt, ami könnyekig meghatotta Partont.
A saját temetésére azonban nem ezt a dalt választotta.
„Van egy dal, az If We Never Meet Again. Ez egy régi country-gospel templomi ének arról, hogy ha ezen az oldalon már nem találkozunk, akkor azon a gyönyörű parton találkozunk” – mondta Parton.
A dal azért is volt különösen fontos számára, mert édesapja kedvence volt, és az ő temetésén is ezt énekelték.
Parton unokaöccse, Bryan Seaver a halálhír bejelentésekor azt is elmondta, hogy nagynénje azt kérte, gyönyörű, puha pamutágyban helyezzék örök nyugalomra.
Parton képviselője később megerősítette, hogy az énekesnő a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben hunyt el, szerettei körében, miután rövid ideig rákkal küzdött.
Halála után Taylor Swift, Beyoncé, Eminem és Linda Ronstadt is megemlékezett a countryikonról. Donald Trump amerikai elnök pedig elrendelte, hogy az Egyesült Államokban a zászlókat félárbocra engedjék Parton tiszteletére.