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temetés

Dolly Parton már évekkel ezelőtt elárulta, melyik dal szóljon a temetésén

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Dolly Parton temetésének részletei már a countryikon halála előtt is ismertek voltak. Az énekesnő több mint egy évtizeddel ezelőtt elárulta, melyik dalt szeretné hallani a saját búcsúztatásán.
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temetésdolly partondal

Dolly Parton kérésére kis, zártkörű szertartást tartanak a közvetlen családtagok részvételével.

Dolly Parton, DollyParton,(FILES) US singer and songwriter Dolly Parton arrives for the 57th Academy of Country Music awards at the Allegiant stadium in Las Vegas, Nevada on March 7, 2022. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)
Dolly Parton. Fotó: BRIDGET BENNETT / AFP

Dolly Parton különleges dalt választott a saját temetésére

A countryénekesnő 2014-ben az Entertainment Weeklynek beszélt arról, hogy szerinte a temetésén biztosan felcsendül majd az I Will Always Love You. A dalt eredetileg ő írta és vette fel 1973-ban, Whitney Houston 1992-es feldolgozása azonban világszerte ismertté tette.

Parton akkor Whitney Houston 2012-es temetését is felidézte. Amikor Houston koporsóját kivitték a templomból, az I Will Always Love You szólt, ami könnyekig meghatotta Partont.

A saját temetésére azonban nem ezt a dalt választotta.

„Van egy dal, az If We Never Meet Again. Ez egy régi country-gospel templomi ének arról, hogy ha ezen az oldalon már nem találkozunk, akkor azon a gyönyörű parton találkozunk” – mondta Parton.

A dal azért is volt különösen fontos számára, mert édesapja kedvence volt, és az ő temetésén is ezt énekelték.

Parton unokaöccse, Bryan Seaver a halálhír bejelentésekor azt is elmondta, hogy nagynénje azt kérte, gyönyörű, puha pamutágyban helyezzék örök nyugalomra.

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Dolly Parton

Parton képviselője később megerősítette, hogy az énekesnő a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben hunyt el, szerettei körében, miután rövid ideig rákkal küzdött.

Halála után Taylor Swift, Beyoncé, Eminem és Linda Ronstadt is megemlékezett a countryikonról. Donald Trump amerikai elnök pedig elrendelte, hogy az Egyesült Államokban a zászlókat félárbocra engedjék Parton tiszteletére.

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