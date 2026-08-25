Dolly Parton, a legendás amerikai countryénekesnő 80 éves korában meghalt.

Dolly Parton.

Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghalt Dolly Parton

Bryan Seaver egy videóban közölte a megrázó hírt, és elmondta, hogy nagynénje évekkel korábban arra kérte, hogy egy napon ő jelentse be a halálát. A férfi több mint két évtizeden át Dolly Parton biztonságáért felelt, ahogy korábban édesapja, Larry is ezt a feladatot látta el.

„Ez egy olyan bejelentés, amelyre Dolly évekkel ezelőtt megkért” – mondta Seaver, aki szerint büszkeséggel és hatalmas szomorúsággal tölti el, hogy neki kell közölnie a hírt.

A családtag szerint azonban a gyász az otthon maradottaké, Dolly pedig békében távozott.

„Dolly a fényben élt, és most Jézus karjaiban van, ahol minden bizonnyal találkozott Carllal, a szüleivel és azokkal a szeretteivel, akik már vártak rá” – fogalmazott.

Dolly Parton több mint 65 évet töltött a zeneiparban, és a countryzene egyik legnagyobb ikonjaként vonult be a történelembe. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene, a 9 to 5 és az Islands in the Stream.

Az énekesnő az elmúlt időszakban egészségi problémákkal küzdött, és több fellépését is le kellett mondania. Korábban arról is beszámoltak, hogy decemberre tervezett koncertjeit egészségügyi okok miatt elhalasztotta.

Dolly Parton halálával a countryzene egyik legismertebb és legkedveltebb alakja távozott.