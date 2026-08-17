A közösségi média miatt turisták tömegei lepték el a Dolomitokat, a népszerű alpesi régió pedig egyre nehezebben bírja a rohamot. A legfelkapottabb helyeken már több száz méteres sorok alakulnak ki, a hegyi menedékházak megtelnek, egyes kirándulók pedig még papucsban is nekivágnak a hegyeknek.

Egy szerpentines hágó az olaszországi Dolomitokban.

Fotó: mauritius images/AFP

Dolomitok: elszabadult a helyzet az alpesi régióban

A turisták egy része már kora reggel sorban áll egy Langkofel környéki hegyi menedékháznál, hogy megkóstolja a közösségi médiában felkapott töltött fánkokat.

Alberto Gris, a bellunói olasz alpesi klub munkatársa szerint sokan már szinte kizárólag azért érkeznek, hogy fotókat készítsenek a közösségi oldalakra.

A helyzet a híres Három Cima környékén is egyre durvább. Misurinánál több száz méteres sorok alakultak ki a buszmegállóknál, ahol a turisták órákon keresztül várakoztak, hogy feljussanak a világhírű hegycsúcsokhoz.

A főszezonban naponta akár 14 ezer látogató is megfordul a térségben.

A múlt heti napfogyatkozás idején a Passo di Giau hágónál teljesen összeomlott a közlekedés. A helyszínről készült felvételeken kilométeres autósorok láthatók a 2595 méter magas Monte Gusela előtt.

A tömegturizmus már a helyiek és a turisták közötti konfliktusokhoz is vezet. A Seceda hegyen például a gazdák egy jelképes sorompót állítottak fel, tiltakozásul a turisták ellen, akik gyakran átvágnak a legelőkön.

Cortina d’Ampezzo sem bírja már a rohamot. A Dolomitok gyöngyszemének tartott településen új szabályokat készítenek elő.

Betiltanák többek között a központban történő sátrazást, hálózsákban alvást és a padokon való éjszakázást, valamint a történelmi épületeken történő piknikezést is.

A lakók a lakóautós turisták miatt is panaszkodnak. Bár kijelölt helyeken parkolhatnak, sokan a parkolást rögtönözött kempingezéssé alakítják, asztalokat, székeket, főzőeszközöket és ruhaszárítókat is kipakolnak.

A szabályok megszegőit 25 és 500 euró (9 és 180 ezer forint) közötti bírsággal sújthatják. A város szerint nem a turizmust akarják korlátozni, hanem a közterületeket szeretnék megvédeni, és visszaszorítani az elfogadhatatlan viselkedést.