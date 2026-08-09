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Kína

Brutális erővel csap le a Dolphin tájfun Kínára, özönvízszerű eső és áradások fenyegetnek – fotók

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A vihar vasárnap este éri el Kína keleti partvidékét, miközben a hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A Dolphin tájfun akár 162 kilométer per órás széllökésekkel és rendkívül heves esőzéssel érkezik, egyes területeken akár 500 milliméter csapadék is hullhat.
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Kínavihartájfun

A Dolphin tájfun már elérte Japán déli részét, Okinavát, ahol hat ember megsérült, és több mint 50 ezer épületben okozott áramkimaradást. A vihar Kína felé tart, ahol a hatóságok már megkezdték a felkészülést a várható heves esőzésre és az erős szélre.

Dark clouds are seen at the North Bund in Shanghai, China, as Typhoon Dolphin approaches the country. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) (Photo by Ying Tang / NurPhoto via AFP), Dolphin tájfun
Sötét felhők láthatók a sanghaji Északi-Bundnál, Kínában, miközben a Dolphin tájfun közeledik az ország felé
Fotó: YING TANG / NurPhoto

A kínai hatóságok biztonságba helyezték a tengeren dolgozókat, visszarendelték a hajókat a kikötőkbe, és fokozottan ellenőrzik a víztározókat, a hegyi patakokat, a földcsuszamlások által veszélyeztetett területeket, az építkezéseket és a turisták által látogatott helyeket.

A tájfun vasárnap este és hétfőn érheti el a kínai partvidéket.

A Kínai Nemzeti Meteorológiai Központ szerint a vihar tartósan akár 162 kilométer per órás sebességű szeleket is hozhat, ami a Saffir–Simpson-féle hurrikánskálán 2-es kategóriának felel meg.

A heves esőzés augusztus 10-ig több térséget is érinthet, köztük Zhejiang tartományt, Sanghajt, Fujian északi részét, Jiangxi északkeleti részét, Anhui középső és déli területeit, valamint Jiangsu jelentős részét. Zhejiang középső és keleti részén 250–500 milliméter csapadékot várnak.

(260807) -- BEIJING, Aug. 7, 2026 (Xinhua) -- Police officers secure containers at a container yard ahead of a typhoon in Beilun District of Ningbo City, east China's Zhejiang Province, on Aug. 7, 2026. China's National Meteorological Center issued a yellow alert on Thursday evening, forecasting Typhoon Dolphin to make landfall along China's eastern coast between Shanghai and Fuqing in Fujian Province on Sunday or Monday, with an intensity ranging from typhoon to severe typhoon level, bringing heavy rain to areas north of the landfall site. Local authorities along China's eastern coast have taken various measures, so as to effectively protect the safety of people's lives and property. (Photo by Hu Jiajie/Xinhua) (Photo by Hu Jiajie / Xinhua via AFP)
Rendőrök biztosítanak konténereket egy konténertelepen egy tájfun előtt Ningbo város Beilun kerületében, Kelet-Kína Zhejiang tartományában, 2026. augusztus 7-én
Fotó: HU JIAJIE / XINHUA

Áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat a Dolphin tájfun

A meteorológusok szerint a tájfun a partot elérve nyugat felé halad majd, később azonban lelassulhat Közép- és Délnyugat-Kínában, miközben fokozatosan veszít erejéből.

Ez azonban azzal járhat, hogy a heves esőzés hosszabb ideig fennmarad, így nő az áradások és a földcsuszamlások veszélye, különösen a hegyvidéki területeken és a kisebb folyók mentén.

A kínai vízügyi minisztérium szerint a Qiantang, a Yong, a Jiao és a Shuiyang folyók vízszintje jelentősen megemelkedhet, a kisebb folyók pedig több érintett területen is átléphetik a riasztási szintet.

General view of tourists taking selfies at North Bund in Shanghai, China, as Typhoon Dolphin approaches the country. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) (Photo by Ying Tang / NurPhoto via AFP)
Turistákról szelfiket készítenek az Északi-Bundnál Sanghajban, Kínában, miközben a Dolphin tájfun közeledik az ország felé
Fotó: YING TANG / NurPhoto

Zhejiang és Fujian tartományban III-as, Jiangsu és Anhui tartományban pedig IV-es szintű árvízvédelmi készültség van érvényben. A kínai hatóságok Zhejiangban III-as, Anhui tartományban pedig IV-es szintű földtani katasztrófavédelmi készültséget is elrendeltek – írja a Reuters.

A hatóságok Zhejiang egyes részein magas földtani kockázatra figyelmeztettek, a vörös színű hegyi áradásriasztás által érintett területeken élőket pedig felszólították, hogy kövessék a helyi evakuálási utasításokat.

(260805) -- HANGZHOU, Aug. 5, 2026 (Xinhua) -- A drone photo shows fishing boats taking shelter from the upcoming typhoon at a port in Wenling, east China's Zhejiang Province, Aug. 5, 2026. As Typhoon Dolphin, the 13th typhoon of 2026, is approaching the East China Sea, Zhejiang activated an emergency response along its coastal areas from 6 p.m. Wednesday. (Photo by Zhou Xuejun/Xinhua) (Photo by Zhou Xuejun / Xinhua via AFP)
Egy drónfotón halászhajók láthatók, amint menedéket keresnek a közelgő tájfun elől Wenling kikötőjében, Kelet-Kína Zhejiang tartományában, 2026. augusztus 5-én
Fotó: ZHOU XUEJUN / XINHUA

Sanghaj Yangshan kikötőjében szintén megtették a szükséges óvintézkedéseket: a hajókat eltávolították a kikötőhelyekről, és több mint 500 kisebb és közepes méretű hajót biztonságos helyre vezényeltek a tájfun érkezése előtt.

 

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