Brutális erővel csap le a Dolphin tájfun Kínára, özönvízszerű eső és áradások fenyegetnek – fotók

A Dolphin tájfun már elérte Japán déli részét, Okinavát, ahol hat ember megsérült, és több mint 50 ezer épületben okozott áramkimaradást. A vihar Kína felé tart, ahol a hatóságok már megkezdték a felkészülést a várható heves esőzésre és az erős szélre.

Sötét felhők láthatók a sanghaji Északi-Bundnál, Kínában, miközben a Dolphin tájfun közeledik az ország felé

Fotó: YING TANG / NurPhoto

A kínai hatóságok biztonságba helyezték a tengeren dolgozókat, visszarendelték a hajókat a kikötőkbe, és fokozottan ellenőrzik a víztározókat, a hegyi patakokat, a földcsuszamlások által veszélyeztetett területeket, az építkezéseket és a turisták által látogatott helyeket.

A tájfun vasárnap este és hétfőn érheti el a kínai partvidéket.

A Kínai Nemzeti Meteorológiai Központ szerint a vihar tartósan akár 162 kilométer per órás sebességű szeleket is hozhat, ami a Saffir–Simpson-féle hurrikánskálán 2-es kategóriának felel meg.

A heves esőzés augusztus 10-ig több térséget is érinthet, köztük Zhejiang tartományt, Sanghajt, Fujian északi részét, Jiangxi északkeleti részét, Anhui középső és déli területeit, valamint Jiangsu jelentős részét. Zhejiang középső és keleti részén 250–500 milliméter csapadékot várnak.

Rendőrök biztosítanak konténereket egy konténertelepen egy tájfun előtt Ningbo város Beilun kerületében, Kelet-Kína Zhejiang tartományában, 2026. augusztus 7-én

Fotó: HU JIAJIE / XINHUA

Áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat a Dolphin tájfun

A meteorológusok szerint a tájfun a partot elérve nyugat felé halad majd, később azonban lelassulhat Közép- és Délnyugat-Kínában, miközben fokozatosan veszít erejéből.

Ez azonban azzal járhat, hogy a heves esőzés hosszabb ideig fennmarad, így nő az áradások és a földcsuszamlások veszélye, különösen a hegyvidéki területeken és a kisebb folyók mentén.

A kínai vízügyi minisztérium szerint a Qiantang, a Yong, a Jiao és a Shuiyang folyók vízszintje jelentősen megemelkedhet, a kisebb folyók pedig több érintett területen is átléphetik a riasztási szintet.

Turistákról szelfiket készítenek az Északi-Bundnál Sanghajban, Kínában, miközben a Dolphin tájfun közeledik az ország felé

Fotó: YING TANG / NurPhoto

Zhejiang és Fujian tartományban III-as, Jiangsu és Anhui tartományban pedig IV-es szintű árvízvédelmi készültség van érvényben. A kínai hatóságok Zhejiangban III-as, Anhui tartományban pedig IV-es szintű földtani katasztrófavédelmi készültséget is elrendeltek – írja a Reuters.

A hatóságok Zhejiang egyes részein magas földtani kockázatra figyelmeztettek, a vörös színű hegyi áradásriasztás által érintett területeken élőket pedig felszólították, hogy kövessék a helyi evakuálási utasításokat.