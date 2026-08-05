Élőzés közben lőtték agyon a gyönyörű influenszert – szerelmi szál vezethetett a drogbáróhoz

Őrizetbe vették azt a mexikói drogbárót, akit a hatóságok a 23 éves Valeria Márquez meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítanak. Mint arról mi is beszámoltunk, a fiatal TikTok- és szépséginfluenszert 2025 májusában saját szépségszalonjában lőtték agyon, miközben több tízezer követője előtt élő adást közvetített.

Őrizetbe vették azt a mexikói drogbárót, akit a hatóságok a 23 éves Valeria Márquez meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítanak

Fotó: Instagram

A szakítás után érkeztek a fenyegetések

A mexikói különleges egységek csütörtökön fogták el Ramón Ángel Álvarez Ayalát, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) egyik vezetőjét. A nyomozás szerint a drogbáró fia korábban kapcsolatban állt Márquezzel, a szakítás után pedig a nő több fenyegetést is kapott. A mexikói közbiztonsági miniszter szerint minden jel arra utal, hogy a fiú kérte apját, a drogbárót a gyilkosság megszervezésére – tudta meg a New York Post.

🔴 Imputan a Iván 'N', coautor material del crimen contra Valeria Márquez: La Fiscalía General de Justicia de Jalisco imputó al hijo del "R1" por el feminicidio de la joven influencer, a quien le quitaron la vida en un ataque armado dentro de su estética durante una transmisión… pic.twitter.com/Xlkq3ShaPH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 4, 2026

A megrázó támadás során a fegyveres belépett a szépségszalonba, név szerint kereste az influenszert, majd mellkason és fejen lőtte. A fiatal nő összeesett, a közvetítés pedig csak akkor szakadt meg, amikor egy másik nő odarohant, és kikapcsolta az élő adást.

A szépségszalon belső képe, ahol Valeria Márquez (23) influenszert meggyilkolták a mexikói Jalisco állambeli Zapopanban, 2025. május 15-én

Fotó: AFP

A drogbáró őrizetben, ám két kulcsszereplő továbbra is szabadlábon van

A hatóságok egyelőre sem Francisco Álvarezt, az influenszer volt barátját, sem a feltételezett bérgyilkost nem tartóztatták le.

Álvarez Ayalát egy másik nagy visszhangot kiváltó bűncselekménnyel is összefüggésbe hozzák: a gyanú szerint ő állhat Carlos Manzo, Uruapan polgármesterének 2025-ös meggyilkolása mögött is. A kartellvezért jelenleg Mexikó egyik legszigorúbban őrzött börtönében tartják fogva.