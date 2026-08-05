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influenszer

Élőzés közben lőtték agyon a gyönyörű influenszert – szerelmi szál vezethetett a drogbáróhoz

21 perce
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Élő adásban nézték végig a követők a 23 éves influenszer utolsó pillanatait. Több mint egy évvel később fordulat történt az ügyben: letartóztatták a gyilkosság feltételezett felbujtóját, aki nem más, mint egy nagyhatalmú mexikói drogbáró.
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influenszermexikói drogbárógyilkosság

Őrizetbe vették azt a mexikói drogbárót, akit a hatóságok a 23 éves Valeria Márquez meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítanak. Mint arról mi is beszámoltunk, a fiatal TikTok- és szépséginfluenszert 2025 májusában saját szépségszalonjában lőtték agyon, miközben több tízezer követője előtt élő adást közvetített.

drogbáró
Őrizetbe vették azt a mexikói drogbárót, akit a hatóságok a 23 éves Valeria Márquez meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítanak
Fotó: Instagram

A szakítás után érkeztek a fenyegetések

A mexikói különleges egységek csütörtökön fogták el Ramón Ángel Álvarez Ayalát, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) egyik vezetőjét. A nyomozás szerint a drogbáró fia korábban kapcsolatban állt Márquezzel, a szakítás után pedig a nő több fenyegetést is kapott. A mexikói közbiztonsági miniszter szerint minden jel arra utal, hogy a fiú kérte apját, a drogbárót a gyilkosság megszervezésére – tudta meg a New York Post

A megrázó támadás során a fegyveres belépett a szépségszalonba, név szerint kereste az influenszert, majd mellkason és fejen lőtte. A fiatal nő összeesett, a közvetítés pedig csak akkor szakadt meg, amikor egy másik nő odarohant, és kikapcsolta az élő adást.

Interior view of the beauty salon where influencer Valeria Marquez (23) was murdered, in Zapopan, Jalisco State, Mexico on May 15, 2025. The 23-year-old's live streamed murder has shocked Mexico -- where killings and kidnappings are a daily occurrence -- and brought into sharp focus both its femicide epidemic and growing violence against influencers. (Photo by AFP)
A szépségszalon belső képe, ahol Valeria Márquez (23) influenszert meggyilkolták a mexikói Jalisco állambeli Zapopanban, 2025. május 15-én
Fotó: AFP

A drogbáró őrizetben, ám két kulcsszereplő továbbra is szabadlábon van

A hatóságok egyelőre sem Francisco Álvarezt, az influenszer volt barátját, sem a feltételezett bérgyilkost nem tartóztatták le.

Álvarez Ayalát egy másik nagy visszhangot kiváltó bűncselekménnyel is összefüggésbe hozzák: a gyanú szerint ő állhat Carlos Manzo, Uruapan polgármesterének 2025-ös meggyilkolása mögött is. A kartellvezért jelenleg Mexikó egyik legszigorúbban őrzött börtönében tartják fogva.

 

 

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