Halálbüntetéssel néz szembe egy pilóta: bedrogozva vezetett egy utasokkal teli repülőgépet

Egy malajziai pilóta, akinek metamfetamin, MDMA és kokain jelenlétét fedezték fel a szervezetében, miután egy utasszállító repülőgéppel Indonéziába utazott, halálbüntetéssel néz szembe. Bőröndjében állítólag több mint 70 000 ecstasy tablettát találtak a hatóságok a leszállást követően, majd drogcsempészettel vádolták meg.

Ez volt a harmadik drogcsempész kísérlete a pilótának (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ez volt a harmadik drogcsempész kísérlete a pilótának

A 39 éves pilótát, akit csak a neve kezdőbetűivel MSO-ként azonosítottak, szerdán tartóztatták le Jakarta Soekarno-Hatta nemzetközi repülőterén, röviddel azután, hogy megérkezett Kuala Lumpurból. A repülőtéri vámhivatal nem közölte, hogy melyik légitársaságnál dolgozott a pilóta, de a járatszám alapján egy Malaysia Airlines repülőgépről volt szó.

A vizeletvizsgálata pozitív eredményt mutatott metamfetamin, MDMA és kokain jelenlétére. Tehát a repülés idején drogok hatása alatt állt

- mondta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, a repülőtéri vámhivatal tisztviselője.

Mindannyiunkat az aggaszt, hogy ennek a személynek a szakmája pilóta, és érkezésekor éppen egy géppel repült Kuala Lumpurból Indonéziába.

A vámtisztek 14 zacskó ecstasyt, az az több mint 70 000 tablettát, találtak a pilóta bőröndjében, és négy gramm metamfetamint feltehetően személyes használatra a kézipoggyászában.

Hengky elmondta, hogy a férfi valószínűleg nem számított arra, hogy a pilóták és a személyzet számára kijelölt speciális vámellenőrzési sávban fogják ellenőrizni. A nyomozóknak adott nyilatkozatában a pilóta azt mondta, hogy ez volt a harmadik alkalom, hogy kábítószert próbált csempészni, a második Indonéziában, az elős pedig Malajziában volt. Hozzátette, hogy mintegy 50 000 maláj ringgitet (több mint 3,8 millió forintot) ígértek neki a kábítószer Jakartába történő kiszállításáért.

A rendőrség arra gyanakodott, hogy MSO egy nemzetközi bűnszövetkezet tagja, és csempészettel vádolták meg. Indonéz jog szerint halálbüntetés vagy életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti. Malaysia Airlines belső vizsgálatot indított, és teljes mértékben együtt működik a hatóságokkal - írta a Daily Mail.