Késekkel és kalapáccsal rohant a rendőrök felé, sokkolóval állították meg

Kórházba került egy 43 éves férfi, miután a rendőrök sokkolóval fékezték meg Sydneyben. A hatóságokat drogüzlet gyanúja miatt riasztották. A férfinél négy kés, egy kalapács, kannabisz és metamfetamin is volt.

Drogüzlet miatt riasztották a rendőröket, rájuk támadt a férfi. (A kép illusztráció).

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Drogüzlet miatt vonultak ki a rendőrök, késsel és kalapáccsal támadt rájuk a férfi

A rendőröket hétfőn délután hívták a Sydney belvárosától nyugatra fekvő Burwood egyik utcájába, miután két gyanúsan viselkedő férfiról érkezett bejelentés. A rendőrök érkezésekor a két férfi megpróbált elmenekülni.

A 43 éves férfinél állítólag négy kés és egy kalapács volt. A rendőrök többször felszólították, hogy tegye le a fegyvereket, mire egyikük elővette a pisztolyát, társa pedig a Tasert.

A felvételeken látható, ahogy a férfi két késsel a kezében fut, majd egy gyalogátkelőhelyen elesik. A földön is többször felszólították, hogy engedje el a késeket. Végül a rendőrök sokkolót alkalmaztak rajta, majd öt rendőr közösen lefogta és elvette tőle a nála maradt fegyvert.

A férfit kórházba szállították. A rendőrség szerint két kés volt a kezében, kettő pedig a táskájában, emellett kalapácsot, kannabiszt és metamfetamint is találtak nála.

A hatóságok szerint felmerült, hogy az eset hátterében kábítószerüzlet állhatott, de a nyomozás még folyamatban van. A férfi szabadulása után várhatóan kábítószerrel és fegyverrel kapcsolatos vádat is emelnek ellene.

A másik, 26 éves férfi ellen letartóztatásnak való ellenállás miatt indult eljárás. A rendőrség szerint mindkét férfi korábban is ismert volt a hatóságok előtt.