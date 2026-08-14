Kamikaze drón repült be Lettország légterébe, NATO-vadászgépek lőtték le

NATO-vadászgépeket riasztottak, miután egy drón behatolt Lettország légterébe, az orosz határhoz közeli Balvi járás térségében. A lett védelmi minisztérium közlése szerint a vadászgépek sikeresen lelőttek egy külföldi pilóta nélküli légijárművet.

NATO-vadászgépeket riasztottak, miután egy drón behatolt Lettország légterébe - Illusztráció

Fotó: Twitter/X

A minisztérium szerint a drón az orosz elektronikus hadviselés miatt változtathatott irányt, és így került Lettország légterébe.

A közlemény szerint a balti államban öt határ menti településen is légtérrel kapcsolatos riasztást rendeltek el, miközben Finnországban szintén korlátozásokat vezettek be a légtérben.

A drón vélhetően ukrán volt, és egy nagyszabású, mintegy négyórás támadás részeként repült a Szentpétervár környéki leningrádi régió ellen.

A beszámoló szerint az orosz légvédelem azonban megzavarta, majd eltérítette a drónt.

Kigyulladt Oroszország egyik fontos kikötője

A lett légtér megsértése egy olyan ukrán támadással egy időben történt, amely az oroszországi Ust-Luga jelentős olajipari kikötőjét is érintette. A Finn-öböl partján található létesítményben tűz ütött ki. Alexander Drozdenko regionális kormányzó szerint a szakemberek megkezdték a lángok oltását.

Az Ust-Luga Oroszország legnagyobb balti-tengeri kikötője, amely jelentős szerepet tölt be az olajexportban és a szankciók kijátszásában.

A beszámoló szerint Oroszország légvédelme az éjszaka folyamán 553 ukrán drónt semmisített meg – írja a Daily Mail.

NATO jets shoot down kamikaze drone over Latvia https://t.co/ZyXdfMzhgY — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 14, 2026

Máshol is történtek súlyos incidensek

Egy olasz lőszergyárban robbanás volt. Az üzem az ukrán fegyveres erők számára is szállít.

A rotterdami kikötő egyik olajtermináljánál szintén robbanás történt, amelyben egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek. A létesítmény a Gunvor Energyhez, a Gunvor olajkereskedő vállalat leányvállalatához kapcsolódik. A céget Gennagyij Timcsenko, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese alapította.

Oroszország távol-keleti részén, Blagovescsenszkben, az Októberi Forradalom Hajógyárban is nagy tűz ütött ki. Egy üzemanyag- és kenőanyag-raktár gyulladt ki. A beszámoló szerint egyelőre nem volt világos, hogy a tűz összefüggésben áll-e az orosz–ukrán háborúval.

Ukrajnában is súlyos támadások történtek

A frontvonal mindkét oldalán jelentős támadásokról számoltak be a vitatott Donyeck régióban.

Az ukrán erők megsemmisítették a Galaktika bevásárlóközpontot az orosz ellenőrzés alatt álló Jenakijevében. A támadás jelentős robbanást okozott, a helyszínt pedig az orosz erők használták.

A Kijev által ellenőrzött Kramatorszkban közben az orosz erők egy lakóépületet támadtak meg. A csapás következtében hatalmas rés keletkezett az épületen. Egy nőt a romok közül kellett kimenekíteni, a támadásban egy ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek.